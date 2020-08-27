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Песков не стал комментировать информацию о перелетах самолета ФСБ из Москвы в Минск
Источник материала: Tut.by
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил в четверг 27 августа журналистам, что не располагает информацией о перелетах самолета, якобы принадлежащего ФСБ. Об этом
«Я не могу ответить на ваш вопрос. Я не знаю просто, какие самолеты туда летают и кто там был на борту. Я не располагаю такой информацией», — сказал Песков в ответ на просьбу прокомментировать сообщения о том, что в среду вечером самолет, принадлежащий ФСБ РФ, приземлился в Минске и позже вернулся в Москву.
Напомним, что 18 августа в Минске приземлился лайнер Ту-214 с бортовым номером RA-64523. Об этом свидетельствуют
В декабре 2013 года данный самолет
В открытых источниках содержатся сведения, что этот лайнер используется для полетов директора ФСБ Александра Бортникова. Например, 18 февраля 2015 года борт RA-64523 совершил полет в Вашингтон. В это время в американской столице проходил саммит по противодействию насильственному экстремизму, в котором принимал участие Бортников.
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Накануне самолет, принадлежащий ФСБ РФ, приземлился в Минске и позже вернулся в Москву
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