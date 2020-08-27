Песков не стал комментировать информацию о перелетах самолета ФСБ из Москвы в Минск

Источник материала: Tut.by

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил в четверг 27 августа журналистам, что не располагает информацией о перелетах самолета, якобы принадлежащего ФСБ. Об этом пишет ТАСС.



Самолет Ту-214. Снимок носит иллюстративный характер. Фото: tupolev.ru

«Я не могу ответить на ваш вопрос. Я не знаю просто, какие самолеты туда летают и кто там был на борту. Я не располагаю такой информацией», — сказал Песков в ответ на просьбу прокомментировать сообщения о том, что в среду вечером самолет, принадлежащий ФСБ РФ, приземлился в Минске и позже вернулся в Москву.

Напомним, что 18 августа в Минске приземлился лайнер Ту-214 с бортовым номером RA-64523. Об этом свидетельствуют данные сервиса FlightRadar . 26 августа этот же самолет вновь прилетел из Москвы в Минск и вернулся в Россию 27 числа.

В декабре 2013 года данный самолет был передан управлению ФСБ. Как пишет РБК, на фотографиях, опубликованных пресс-службой ОАО «Туполев», был виден регистрационный номер лайнера — RA-64523.

В открытых источниках содержатся сведения, что этот лайнер используется для полетов директора ФСБ Александра Бортникова. Например, 18 февраля 2015 года борт RA-64523 совершил полет в Вашингтон. В это время в американской столице проходил саммит по противодействию насильственному экстремизму, в котором принимал участие Бортников.