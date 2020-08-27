Путин приказал сформировать резерв из силовиков для «помощи» Беларуси

По просьбе Александра Лукашенко в России сформирован резерв из сотрудников правоохранительных органов для переброски в Беларусь «в случае необходимости».





«Александр Григорьевич попросил меня сформировать определенный резерв из сотрудников правоохранительных органов. И я это сделал. Но мы договорились также, что он не будет использован до тех пор, пока ситуация не будет выходить из-под контроля», — заявил Путин в интервью телеканалу «Россия 24» .

При этом Путин отметил, что необходимости в применении российских сил в Беларуси пока нет.