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Лукашенко угрожает лишить протестующих студентов отсрочки от армии

27.08.2020 14:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Лукашенко потребовал "довести" до студентов информацию о нецелесообразности их участия в несанкционированных акциях протеста, предупредив о возможности отмены отсрочек от службы в армии.



"Они и в политическом отношении начинают сегодня подзуживать студентов: первого сентября приедете на занятия - выходите на улицы и так далее. Мы сейчас до студентов доведем ту информацию, которую должны довести, до руководства вузов. Они, в конце концов, отвечают за ситуацию в своих вузах, и они ответят, как и руководители промышленных предприятий", - сказал Лукашенко на совещании в четверг в Минске.

"А потом, вы же должны понимать, что ребятам мы дали отсрочку от армии на время учебы в вузе. Ну, не хотят учиться, тогда Родину надо защищать. У нас Отечество в опасности", - цитирует Лукашенко interfax.by

"Я представляю, что после этого разразится. Меня начнут упрекать, что я запугиваю студентов в армию отправить. Да нет! Повторяю: кто хочет учиться, тот будет учиться, будет иметь эту отсрочку. Кто пойдет на улицу или учиться не захочет, меры примем по закону", - сказал Лукашенко.

"Ко мне министр обороны обратился: Александр Григорьевич, если кто-то из студентов не хочет учиться, пожалуйста, разрешите нам их призвать в армию. Я говорю: еще студенты за парты не сели, поэтому не надо обсуждать этот вопрос. Но это один из вариантов. Что тут незаконно, что тут несправедливо?", - добавил он.
 
Теги: Минск
 
 
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Лукашенко потребовал "довести" до студентов информацию о нецелесообразности их участия в несанкционированных акциях протеста, предупредив о возможности отмены...
 
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