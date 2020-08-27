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NaviBand посвятили новую песню «девочкам в белом». О ком это они?
Источник материала: Tut.by
«Смелым, светлым и гордым девочкам в белом посвящаем» —
«Нет больше страха», — пропевает в новой песне Ксения Жук, участница NaviBand. Вероятнее всего, трек группы посвящен белорускам, которые в белых одеждах и с цветами в руках вышли на улицы Минска и
Пока что песню можно найти только в Instagram музыкантов. Многих пользователей композиция тронула. Они пишут: «До слез», «Дзякуй, да мурашак на скуры. Асабліва зараз, калі муж на соднях», «Очень круто», «Невероятно».
Напомним, что летом группа NaviBand активно
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«Смелым, светлым и гордым девочкам в белом посвящаем» - написали у себя в соцсетях музыканты из белорусской группы NaviBand и выложили новую песню. Она - о мирных...
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