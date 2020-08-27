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NaviBand посвятили новую песню «девочкам в белом». О ком это они?

27.08.2020 15:55 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Смелым, светлым и гордым девочкам в белом посвящаем» — написали у себя в соцсетях музыканты из белорусской группы NaviBand и выложили новую песню. Она — о мирных протестах в Беларуси.

«Нет больше страха», — пропевает в новой песне Ксения Жук, участница NaviBand. Вероятнее всего, трек группы посвящен белорускам, которые в белых одеждах и с цветами в руках вышли на улицы Минска и выстроились в цепи солидарности 12 августа. Это акция солидарности с теми, кто пострадал от насилия за время протестов 9 — 11 августа. Похожие акции прошли во многих городах Беларуси, они продолжаются и по сегодня.

Пока что песню можно найти только в Instagram музыкантов. Многих пользователей композиция тронула. Они пишут: «До слез», «Дзякуй, да мурашак на скуры. Асабліва зараз, калі муж на соднях», «Очень круто», «Невероятно».


Напомним, что летом группа NaviBand активно высказывалась о событиях в стране. Свою позицию к происходящему они сформулировали в песне «Іншымі». А еще ребят не раз замечали на мирных митингах. Например, на акцию возле стелы 16 августа они заглянули всей семьей. А на митинге возле Комаровки музыканты дали живой концерт.

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Теги: Минск
 
 
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«Смелым, светлым и гордым девочкам в белом посвящаем» - написали у себя в соцсетях музыканты из белорусской группы NaviBand и выложили новую песню. Она - о мирных...
 
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