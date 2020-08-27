Изменщица-интриганка, виновная в смерти Пушкина, или жертва обстоятельств? Правда о Наталье Гончаровой

Источник материала: Tut.by

Цветаева и Ахматова считали ее настоящей убийцей Пушкина, а не Дантеса. С ними были солидарны как минимум половина историков, занимающихся жизнеописанием поэта. Другая половина зачисляла Наталью Николаевну Гончарову (Пушкину, в первом браке — Прим.ред.) в ряды крайне легкомысленных и любвеобильных барышень. Однако была ли она на самом деле таким дьяволом в юбке, сгубившем «солнце русской поэзии»? Действительно ли женщина, которая каждый год брака рожала своему супругу детей, находила время на встречи с многочисленными поклонниками? Разбираемся, вспоминая ее биографию.

Она появилась на свет 27 августа 1812 в поместье Кариан, Тамбовской губернии. Сюда ее семья приехала спасаясь от ужасов Отечественной войны. Свои юные годы Наталья провела уже в Москве и близлежащих к ней поместьях Ярополец и Полотняный Завод. Семья была богатой, только вот продолжалось это благополучие недолго. Дед Натальи Николаевны — Афанасий Николаевич — вел крайне расточительный образ жизни: за 40 лет сумел растратить состояние в 30 млн. Но внучку Наташу баловал и любил больше других.

Несколько лет она оставалась на полном его попечении. Получила отличное образование (пусть и домашнее). Знала несколько языков: французский (даже лучше, чем русский), английский и немецкий. Также хорошо разбиралась в истории, географии и литературе. А еще была необычайно обаятельна и хороша собой, с ранних лет имела немало поклонников:

«Необыкновенно выразительные глаза, очаровательная улыбка и притягивающая простота в общении, помимо её воли, покоряли всех. Не её вина, что всё в ней было так удивительно хорошо. Но для меня так и осталось загадкой, откуда обрела Наталья Николаевна такт и умение держать себя? Всё в ней самой и манера держать себя было проникнуто глубокой порядочностью. Всё было comme il faut — без всякой фальши. И это тем более удивительно, что того же нельзя было сказать о её родственниках. Сёстры были красивы, но изысканного изящества Наташи напрасно было бы искать в них. Отец слабохарактерный, а под конец и не в своём уме, никакого значения в семье не имел. Мать далеко не отличалась хорошим тоном и была частенько пренеприятна… Поэтому Наталья Николаевна явилась в этой семье удивительным самородком», — вспоминала о ней современница Надежда Еропкина.

Наталье было всего 16 лет, когда она впервые встретилась со своим будущим супругом. Александр Сергеевич Пушкин был просто очарован девушкой, которой его представили на одном из святочных балов. Не откладывая дело в долгий ящик, весной он просит ее руки. Мама девушки колеблется: по ее мнению, дочка слишком молода для замужества. Но и окончательного «нет» она не говорит, хотя поэт-«вольнодумец», к тому же небогатый и картежник, не слишком ей по душе. Бастион материнской непоколебимости был сломлен год спустя. Шестого апреля 1830-го года пара получает согласие на брак. А еще через месяц состоялась помолвка.

Только вот свадьба состоялась почти через год, у разоренных Гончаровых не было денег на приданное. В итоге Пушкин заложил собственное имение Кистенёво и подарил 11 тысяч рублей невесте.

Венчались 18 февраля 1831-го года в московской церкви Большого Вознесения у Никитских ворот. Когда менялись кольцами, кольцо жениха упало на пол, а свеча, которую он держал, — погасла. «Все — плохие предзнаменования!» — сказал Пушкин и побледнел. Но вскоре досадное происшествие было забыто: «Я женат — и счастлив; одно желание моё, чтоб ничего в жизни моей не изменилось — лучшего не дождусь. Это состояние для меня так ново, что, кажется, я переродился», — писал он.

Новобрачные жили душа в душу в Царском селе, лишь изредка принимая у себя друзей и родственников. Подолгу гуляли в самых уединенных местах. Наталья помогала мужу с перепиской и копиями его произведений. Однако, идиллия вскоре была нарушена. На одной из прогулок пара повстречалась с императорской четой.

«Император и императрица встретили Наташу с Александром, они остановились поговорить с ними, и императрица сказала Наташе, что она очень рада с нею познакомиться и тысячу других милых и любезных вещей. И вот она теперь принуждена, совсем этого не желая, появиться при дворе. Это Наташе очень неприятно, но она должна будет подчиниться», — писала в одном из своих писем свекровь Натальи Николаевны.

И вот осенью Пушкины переезжают в Санкт-Петербург и начинают выходить в свет. Мужчины, в том числе и сам император — в восторге от нее. Наталья пользуется успехом, но сама, кажется, совершенно этому не рада. Она с удовольствием удаляется от двора, как только понимает, что ждет первенца. Девятнадцатого мая 1932-го года рождается Мария Пушкина, чуть больше, чем через год — сын Александр, в 1935-ом — Григорий, а 23 мая 1936-го — дочка Наташенька.

В своей книге «Дуэль и смерть Пушкина» Щеголев утверждает, что детей и дом Наталья поручила домашним, а сама не вылезала из всевозможных светских развлечений. Однако, навряд ли это было так. Все ее письма тех лет, рассказывают лишь о доме, отпрысках и успехах мужа на литературном поприще, а также поручениях супруга, которые он давал Наталье касательно работы «Современника».

В 1835-ом году Наталье Николаевне представляют французского кавалергарда Жоржа Дантеса. Тот немедленно начинает демонстративно ухаживать за женщиной. Она воспринимает это совершенно не всерьёз, тем более, что снова ждет ребенка от любимого супруга. Дантес в ее жизни не более чем милый молодой человек (один из многих), который скрашивает своими визитами ее достаточно однообразные будни.

Хотя Наталье Николаевне как раз-таки бы и стоило насторожиться. Определенному кругу высокопоставленных лиц ее муж был как кость горле. Точнее не сам Александр Сергеевич, а его творчество и смелые мысли. Избавиться от поэта желали многие. Только вот никто не решался напрямую подослать к нему убийц или устроить несчастный случай — выгода от его смерти стала слишком уж очевидной. Вот так и возник этот хитроумный план с Дантесом и Натальей Николаевной.

Почему на это пошел сам Дантес? Есть мнение, что своей «связью» с блестящей красавицей Натальей Пушкиной он просто отвлекал всех от своих не принятых в то время в обществе отношений с приемным отцом и любовником, голландским посланником Луи Геккереном. Ни в одном из своих более поздних писем или воспоминаниях он никогда прямо не назовет Наталью Пушкину своей возлюбленной. А уж тем более не похвастается ее взаимностью.

Итак, ловушка почти захлопнулась. Осенью 1836 года все друзья поэта получили письмо с пасквилем о связи Натальи и Жоржа, а также оскорблениями в сторону Александра Пушкина.

Оскорбленный поэт немедленно передал Дантесу вызов на дуэль, полагая, что это — его рук дело. Но поединок, благодаря вмешательству друга Пушкина — Жуковского и родственников Гончаровой (вызванных Натальей Николаевной для вмешательства), так и не состоялся. Несколькими неделями позднее, сам государь-император Николай I взял с Александра Сергеевича слово не драться и не отвечать на провокацию. Даже по его мнению, вся эта история была шита «белыми нитками». Да и Дантес пошел на попятную, объяснив свое повышенное внимание к Наталье Николаевне желанием посвататься к ее сестре Екатерине, которая жила вместе с Пушкиными.

Но мир в семье Пушкиных так и не настал. Дантес женится на Екатерине 10 января 1837 года. Наталья вместе с братьями приезжает на венчание, но на праздничный обед не остается. А позже отказывается принимать их у себя, пытаясь избежать нового витка конфликта. К сожалению, ей это не удается: 23 января на балу у Воронцовых-Дашковых Дантес наносит Наталье оскорбление, после чего, 27 января на Чёрной речке состоялась дуэль.

Пушкин тяжело ранен. Наталья ни на минуту не теряет надежды на то, что муж вскоре пойдет на поправку. Но это не так. Поэт умирает, успев многократно сказать своей супруге (в том числе при свидетелях), что ни в чем не винит ее, что всегда доверял ей и бесконечно любил. Также он завещает ей через два года снова выйти замуж и не хоронить себя заживо. Ведь ей всего 25 лет. Да и четырем детям нужен отец.

От горя Наталья Николаевна заболевает, но тем не менее, берет себя в руки, чтобы достойно проводить супруга в последний путь. Так, именно она настоит на том, чтобы похоронить мужа в сюртуке, а не мундире, который он ненавидел. День смерти мужа — пятница — до конца ее жизни останется днем траура, в который она держала строгий пост и молилась об усопшем.

Усадьба Полотняный завод

Наталью Николаевну долго не оставляли в покое. Во время следствия по делу о дуэли, Геккерн пытался свалить всю вину в произошедшем на нее. Лишь личное вмешательство всегда симпатизировавшего Наталье императора, остудило его пыл. Также, по решению самодержца, все долги семьи Пушкиных были оплачены, вдове и дочерям назначена пенсия, а сыновей записали в пажи, выделив им денежное содержание до поступления на службу. Над детьми учредили опеку, которая издала многотомное собрание сочинений Пушкина, направив все доходы от продаж в пользу семьи.

Семь лет спустя Наталья Николаевна снова выйдет замуж. Ее руки после смерти Пушкина добивались многие: неаполитанский дипломат граф Гриффео, Карамзин, Столыпин и Голицын. Но ее избранником станет сослуживец брата — генерал-лейтенант Петр Ланской. Он будет хорошим отцом ее детям, а также трем их дочерям, которые родились в браке. Наталья Николаевна снова появится в свете:

«Втираться в интимные придворные круги — ты знаешь моё к тому отвращение; я боюсь оказаться не на своём месте и подвергнуться какому-нибудь унижению. Я нахожу, что мы должны появляться при дворе только когда получаем на то приказание, в противном случае лучше сидеть спокойно дома», — напишет она об этом Петру Ланскому.

В 1861-ом году семья Ланских отправляется заграницу: Наталье Николаевне показано лечение ее слабых легких. Несколько месяцев на курортах в Женеве и Ницце дают результат. Удушливый кашель, так мучающий ее, отступает. Врачи рекомендуют Наталье беречь себя, но у нее не получается последовать их советам. В ноябре 1863-го она отправляется на крестины внука в Москву и там простужается. У нее начинается воспаление легких, от которого она умирает на 52-м году жизни, 26 ноября 1863 года.

Пора, мой друг, пора! Покоя сердце просит —

Летят за днями дни, и каждый час уносит

Частичку бытия, а мы с тобой вдвоем

Предполагаем жить… И глядь — как раз умрем.

На свете счастья нет, но есть покой и воля.

Давно завидная мечтается мне доля —

Давно, усталый раб, замыслил я побег

В обитель дальнюю трудов и чистых нег.