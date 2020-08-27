Европейские СМИ запутались в белорусских протестах

Источник материала: Sputnik Беларусь

Односторонняя картинка

Неуверенность. Именно это слово лучше всего описывает тональность западных изданий, освещающих белорусские протесты. Издания отвечают на вопрос "что происходит", но при этом их ставит в тупик вопрос о том, "что с этим всем делать".

Картинка у журналистов, конечно, получается очень красочная. Европейские СМИ дружно пытаются убедить читателей в том, что протесты не стихнут, что недовольные не разойдутся.

"Ситуация в стране напоминает кипящий котел", - пишет британский The Economist. Прибалтийские журналисты старательно расписывают масштабы протеста (нужно же оправдаться перед западными партнерами, выделявшими Литве значительные суммы на финансирование и обучение белорусской оппозиции). Польская "Газета Выборча" и многие другие издания делают интервью "на ногах" с митингующими, где те рассказывают, что намерены стоять до конца, что не боятся арестов и увольнений, а боятся жить в Беларуси при дальнейшем правлении Лукашенко.

Но о том, какая это будет "Беларусь без Лукашенко" и как ее строить, дабы не получить на выходе деиндустриализованный, рухнувший в гражданский конфликт и безвластье аналог Украины, протестующие со страниц западных СМИ не говорят. Либо потому, что не знают, либо из-за того, что "профессиональные" западные журналисты банально не задают такой вопрос.

Еще один миф – "весь народ объединился против Лукашенко". Западные СМИ делают репортажи об антиправительственных манифестациях, но при этом либо вообще не упоминают, либо просто парой строчек констатируют факты проведения митингов в поддержку действующего президента.

И абсолютно не говорят о том, что львиная доля его сторонников просто работает – или сидит по домам, не желая заниматься уличной политикой.

Вместо этого берлинская Die Tageszeitung уверяет, что число сторонников действующего президента крайне невелико. "Если армия и ОМОН откажутся подчиняться приказам, Лукашенко больше не сможет управлять ситуацией. Военные пока не использовались для подавления протестов, и лояльность ОМОНа вызывает сомнения. Офицеры этого формирования уже несколько дней не занимаются подавлением демонстраций – они настолько велики, что никто не сможет их разогнать", - утверждает издание.

Насколько велики? – издания не дают подтвержденной информации.

Лукашенко "предпочитает не проверять, как поведут себя солдаты и милиционеры, когда он прикажет им стрелять на поражение. Травмы тысяч людей, замученных при арестах, и неизвестное количество убитых ОМОНом производят впечатление не только на демонстрантов", - транслирует, в свою очередь, не подтвержденные документально мифы о массовых жертвах со стороны протестующих польское издание "Политика".

Судьбы демократии

По сути, в Беларуси нет единства даже среди противников президента. По мнению "Польского Радио", против Лукашенко дружно объединилась вся белорусская оппозиция – как старые ее силы (имеются в виду партии, которые уже много лет противостоят белорусской власти по вопросам евроинтеграции, национальной политики и т.п. – прим. ред.), так и новые. И объединились под бело-красно-белыми флагами, ставшими символами независимости страны.

Возможно, на первом этапе протестов так и было. Однако после того как власть в оппозиционном движении узурпировали откровенные русофобы и сторонники разворота Минска на Запад (Алексиевич, Белоус и далее большинство т.н. "координационного совета" по списку), а также после публикации их программы значительная часть адекватных протестующих дистанцировалась от таких руководителей. Точно так же, как в свое время часть людей, пришедших в Москве на Болотную площадь, ушла оттуда после того, как протест узурпировали Навальный, Собчак и другие сомнительные личности.

Неудивительно, что, не приводя доказательную базу, западные СМИ все-таки вынуждены констатировать, что коль сам Лукашенко уходить отказывается, шансы на успех протеста невелики. У оппозиции на самом деле нет сил и, возможно, желания идти на штурм его резиденции и проверять, правы ли западные издания в вопросе нелояльности белорусского ОМОН Александру Лукашенко. Поэтому западные журналисты и политики "топят за переговоры".

По словам министра иностранных дел Германии Хайко Мааса, "выходом из крайне критической ситуации в Беларуси может быть лишь инклюзивный диалог". Но, утверждает Frankfurter Allgemeine, белорусский президент от такого диалога отказывается, "бездоказательно утверждая, что протесты координируются из-за рубежа". Однако немцев не смущает тот факт, что Лукашенко вести этот "инклюзивный диалог" просто не с кем. Не может же он говорить о будущем страны с самоназначенным "координационным советом оппозиции", взгляды большинства членов которого на внешнюю и внутреннюю политику не только неадекватны, но и кардинально расходятся с позицией абсолютного большинства демонстрантов?

В этой ситуации критичной является позиция Запада – и европейские СМИ (как, в общем-то, и тамошние элиты) колеблются между двумя точками зрения. С одной стороны, они признают, что значение белорусских протестов колоссально. "Шпигель" уже называет кризис в Беларуси "вызовом для Евросоюза и председательствующей в ней Германии во главе с Ангелой Меркель". В то же время издание признает, что возможности Европы ограничены.

Они действительно ограничены – и не только в плане ресурсов и политической воли, но и определенными фантазиями сохранить "особые" отношения с Лукашенко. Так, немцы призывают очень аккуратно составлять санкционные списки. "Самого Лукашенко в списке не должно быть. Многие государства ЕС, в том числе и правительство Германии, опасались, что такой шаг приведет его в объятия Владимира Путина. Лукашенко же в прошлом неоднократно дистанцировался от Москвы", - пишет "Шпигель". Под дистанцированием немцы понимают, например, отказ Беларуси признать Крым российским.

Однако этот призыв, по всей видимости, не будет услышан – литовские власти уже дали понять, что собираются включить Лукашенко в санкционный список – а это означает, что белорусский лидер не сможет посещать все страны ЕС.

Гибридная Россия

И вот тут встает вопрос об участии в белорусских событиях России, от которой крайне зависит как Лукашенко, так и будущее Беларуси при любой власти. Немецкая Deutsche Welle расписывает, насколько сильно находящаяся в кризисе белорусская экономика привязана к России. А по мнению польского дипломата Яцека Сариуша-Вольского, ЕС не пригрозил России санкциями за вмешательство в белорусские дела – и вот Москва, обвинив Запад во влиянии на белорусский протест, сама уже осуществляет "гибридное вмешательство".

На Западе вообще любят термин "гибридное вмешательство" - им называют позицию государства, доказательств вмешательства которого в различные международные дела на самом нет, но по политическим причинам очень нужно его во вмешательстве обвинить. Точно так же Россия "гибридно" вмешивалась в Брекзит в Великобритании, в выборы президента США – и теперь вот в ситуацию в Беларуси. Причем даже непонятно, с какой целью вмешивается – как уверяет британская The Telegraph, "хороших вариантов" у Путина нет – ведь Лукашенко не является для России надежным партнером.

Самой популярной, в какой-то степени даже попсовой темой для обсуждения является, конечно же, повторение в Беларуси крымского сценария. Der Tagesspiegel анализирует возможность российского военного вмешательства – и открывает тут секреты Полишинеля.

С одной стороны, утверждают немцы, протесты не носят антироссийский характер и – в отличие от ситуации на Майдане в 2013-2014 – не выступают за изменение геополитической позиции страны. "Когда активисты Майдана призывали к сближению с Западом, многие люди в Крыму и Донбассе видели, что их тесные связи с Россией находятся под угрозой. Они приветствовали вмешательство России в их страну. Белорусы же приветствовать российских военных не будут, - поясняет издание. – С другой стороны, Кремль опасается любых форм протеста, а также того, что еще одно государство может вырваться из сферы влияния Москвы".

Журналистов не удивляет, что они сами себе противоречат – если протестующие не ставят под сомнение геополитический выбор, то о каком уходе из сферы влияния может идти речь? Но так далеко в своих рассуждениях журналисты не заходят.

Западные колебания, фантазии и гадания на кофейной гуще, конечно же, внимательно считывают в Минске – и с той, и с другой стороны. Результаты этого считывания вряд ли приведут к тому, что кипящий в Беларуси котел продолжит кипеть – ведь оппозиция понимает, что ожидать от европейских партнеров реального, существенного притока топлива не стоит. А свое уже на исходе.