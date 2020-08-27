Фура насмерть сбила мужчину на трассе М3 в Лепельском районе

Источник материала: Tut.by

Пешеход погиб под колесами большегруза в Лепельском, сообщили в ГАИ УВД Витебского облисполкома.



Фото: ГАИ

Авария произошла 27 августа, около 04.00, на 145-м километре трассы Минск — Витебск.

Здесь 56-летний водитель фуры DAF сбил 47-летнего мужчину, который шел по краю проезжей части.

В результате ДТП пешеход от полученных телесных повреждений умер на месте происшествия.