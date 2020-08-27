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Фура насмерть сбила мужчину на трассе М3 в Лепельском районе

27.08.2020 17:35 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пешеход погиб под колесами большегруза в Лепельском, сообщили в ГАИ УВД Витебского облисполкома.


Фото: ГАИ

Авария произошла 27 августа, около 04.00, на 145-м километре трассы Минск — Витебск.
Здесь 56-летний водитель фуры DAF сбил 47-летнего мужчину, который шел по краю проезжей части.

В результате ДТП пешеход от полученных телесных повреждений умер на месте происшествия.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Авария произошла 27 августа, около 04.00, на 145-м километре трассы Минск - Витебск.
 
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