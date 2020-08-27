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Фура насмерть сбила мужчину на трассе М3 в Лепельском районе
Источник материала: Tut.by
Пешеход погиб под колесами большегруза в Лепельском,
Авария произошла 27 августа, около 04.00, на 145-м километре трассы Минск — Витебск.
В результате ДТП пешеход от полученных телесных повреждений умер на месте происшествия.
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Авария произошла 27 августа, около 04.00, на 145-м километре трассы Минск - Витебск.
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