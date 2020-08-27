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Белорусских легкоатлетов на встрече с руководством Минспорта призвали оставаться командой

27.08.2020 17:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Национальная сборная по легкой атлетике встретилась в четверг с руководством Минспорта и туризма, Белорусской федерации легкой атлетики, спортсменов призвали оставаться одной командой.

На встречу в Республиканский центр олимпийской подготовки по легкой атлетике в Минске приехал заместитель министра спорта и туризма Александр Барауля. Здесь выступила заместитель председателя Белорусской федерации легкой атлетики Мария Колосовская. "Она призвала всех быть командой. И напомнила, что в команде наверняка не найдется человека, которому бы не помогал Девятовский (Вадим Девятовский - председатель БФЛА- Прим.) не жалея себя", - приводит слова Колосовской портал tut. by.

Зампред БФЛА напомнила, что Девятовский многое делал для команды." И будет делать", отозвались спортсмены. "Надеюсь, и будет", - сказала Колосовская. Завершая встречу, она вновь призвала сборную оставаться командой, чтобы "таким образом поддержать Девятовского".

Во время встречи у центра олимпийской подготовки, по свидетельства очевидцев, собралось около 200 человек. Люди с плакатами поддерживали спортсменов.

Как сообщалось, 21 августа Девятовский заявил на своей странице в Facebook: "Лукашенко не мой президент!" и отметил, что ранее ошибался на счет действующего президента. Вскоре в СМИ появилась информация, что руководитель БФЛА с нервным срывом попал в больницу. Позже в федерации подтвердили, что Девятовский был госпитализирован. "Его жизни и здоровью ничего не угрожает", - говорилось в заявлении, опубликованном на официальном сайте федерации. Кроме того, Колосовская призывала не спешить с выводами относительно высказываний главы федерации Девятовского, а дождаться его выхода из больницы.
 
Теги: Минск
 
 
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Национальная сборная по легкой атлетике встретилась в четверг с руководством Минспорта и туризма, Белорусской федерации легкой атлетики, спортсменов призвали...
 
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