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«Жывемабіль» ездит теперь и в США. В знак солидарности с белорусами его сделал земляк-эмигрант
Источник материала: Tut.by
Уроженец Витебска Станислав Рябов несколько лет назад переехал в американскую Филадельфию. Однако постоянно следит на событиями в Беларуси, особенно в родном городе. Недавно узнал о том, что его земляк, 26-летний витеблянин Андрей Кулаков, превратил старенький «микрик» в протестное БЧБ-авто на митингах, которое горожане прозвали «жывемабіль».
— Сейчас очень тяжелые времена у белорусов. И я сделал аналог «жывемабіля», который ездил по витебским улицам, пока не попал, со слов водителя, в «подставную» аварию, чтобы машина не курсировала по городу. Ее забрала ГАИ. Но если «жывемабіль» не может ездить в Витебске, значит, он будет ездить в Америке! — объясняет подписчикам своего канала Станислав Рябов.
Белый грузовой Dodge Grand Caravan 2010 года выпуска Станислав купил за 950 долларов на аукционе несколько месяцев назад. Его и решил превратить в «жывемабіль».
Но мужчина неожиданно столкнулся с отсутствием красной краски в местных магазинах. Не растерялся — купил листы картона красного цвета, разрезал их и приклеил к автомобилю скотчем. Вышли красная полоса на белом с двух сторон машины и надпись «Жыве Беларусь!» на капоте.
А чтобы Dodge-«патриот» был понятен и американцем, владелец написал на стеклах по-английски Freedom Belarus («Свобода Беларуси»).
Напомним, на мирных митингах и «Марше свободы» 16 августа любимцем витеблян стал
Volkswagen Transporter T3 не раз пыталась остановить ГАИ, но водителя почти всегда «отбивали» горожане.
20 августа Volkswagen Transporter T3 с бело-красно-белой символикой
В тот же вечер Андрей сделал новый «жывемабіль»: перекрасил в БЧБ синий бус. Хотел проехать на нем на «Марше свободы» в воскресенье 23 августа. Но накануне, 22 августа, поехал оформлять его в ГАИ.
— Нужно было поменять цвет авто в техпаспорте. И там у меня этот бус «отжали» — по такой же схеме, как и первый: по подозрению в изменении VIN-номера, — рассказывает TUT.BY Андрей Кулаков. — Перекрашенный микроавтобус находится с тех пор на стоянке Первомайского РОВД.
Теперь Андрей Кулаков знает, что в американском городе Филадельфия тоже появился свой «жывемабіль» — в знак солидарности с Витебском и его жителями.
— Привет и спасибо за поддержку! — передает Андрей владельцу бело-красно-белого Dodge Станиславу Рябову.
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Уроженец Витебска Станислав Рябов несколько лет назад переехал в американскую Филадельфию. Однако постоянно следит на событиями в Беларуси, особенно в родном...
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