«Жывемабіль» ездит теперь и в США. В знак солидарности с белорусами его сделал земляк-эмигрант

Источник материала: Tut.by

Уроженец Витебска Станислав Рябов несколько лет назад переехал в американскую Филадельфию. Однако постоянно следит на событиями в Беларуси, особенно в родном городе. Недавно узнал о том, что его земляк, 26-летний витеблянин Андрей Кулаков, превратил старенький «микрик» в протестное БЧБ-авто на митингах, которое горожане прозвали «жывемабіль». Микроавтобус забрала ГАИ . В знак солидарности с Андреем и всеми жителями Витебска эмигрант Станислав Рябов купил на аукционе автомобиль — и тоже переделал его в «жывемабіль». Снял об этом ролик и разместил его на Youtube. «Жыве Беларусь! Пусть больше людей узнает о нашей белорусской беде — обо всем, что сейчас происходит на моей родине после выборов президента», — комментирует видео Станислав.



Фото: личный архив Станислава Рябова

— Сейчас очень тяжелые времена у белорусов. И я сделал аналог «жывемабіля», который ездил по витебским улицам, пока не попал, со слов водителя, в «подставную» аварию, чтобы машина не курсировала по городу. Ее забрала ГАИ. Но если «жывемабіль» не может ездить в Витебске, значит, он будет ездить в Америке! — объясняет подписчикам своего канала Станислав Рябов.

Белый грузовой Dodge Grand Caravan 2010 года выпуска Станислав купил за 950 долларов на аукционе несколько месяцев назад. Его и решил превратить в «жывемабіль».

Но мужчина неожиданно столкнулся с отсутствием красной краски в местных магазинах. Не растерялся — купил листы картона красного цвета, разрезал их и приклеил к автомобилю скотчем. Вышли красная полоса на белом с двух сторон машины и надпись «Жыве Беларусь!» на капоте.

А чтобы Dodge-«патриот» был понятен и американцем, владелец написал на стеклах по-английски Freedom Belarus («Свобода Беларуси»).



Фото: личный архив Станислава Рябова

Напомним, на мирных митингах и «Марше свободы» 16 августа любимцем витеблян стал старенький микроавтобус с надписью на капоте «Жыве Беларусь!», БЧБ-флагом, красной полосой по белому кузову и символами «сердечко, кулак, знак победы», под которыми прошла предвыборная кампания Светланы Тихановской. Этот бусик горожане прозвали «жывемабіль».

Volkswagen Transporter T3 не раз пыталась остановить ГАИ, но водителя почти всегда «отбивали» горожане.

20 августа Volkswagen Transporter T3 с бело-красно-белой символикой попал в ДТП на улице Вострецова: он столкнулся с машиной Госавтоинспекции. С той поры он находится на стоянке УВД облисполкома.



«Жывемабіль» на одной из мирных акций протеста в Витебске. Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

В тот же вечер Андрей сделал новый «жывемабіль»: перекрасил в БЧБ синий бус. Хотел проехать на нем на «Марше свободы» в воскресенье 23 августа. Но накануне, 22 августа, поехал оформлять его в ГАИ.

— Нужно было поменять цвет авто в техпаспорте. И там у меня этот бус «отжали» — по такой же схеме, как и первый: по подозрению в изменении VIN-номера, — рассказывает TUT.BY Андрей Кулаков. — Перекрашенный микроавтобус находится с тех пор на стоянке Первомайского РОВД.

Теперь Андрей Кулаков знает, что в американском городе Филадельфия тоже появился свой «жывемабіль» — в знак солидарности с Витебском и его жителями.

— Привет и спасибо за поддержку! — передает Андрей владельцу бело-красно-белого Dodge Станиславу Рябову.