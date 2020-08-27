МИД: внутренние противоречия между дипломатами стали причиной инциденте на территории посольства Ливии в Минске 

Причиной утреннего инцидента на территории посольства Ливии в Минске являются внутренние противоречия между ливийскими дипломатами, заявил пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз.





«По информации правоохранительных органов, сегодня примерно в 6 часов утра группа лиц проникла на территорию посольства Ливии в Минске, — цитирует Глаза пресс-служба внешнеполитического ведомства. — При этом было срезано запорное устройство внешних ворот и вскрыта дверь (разбито стекло) в здании дипмиссии. К месту происшествия прибыла смешанная группа представителей МВД. Однако в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях они не могут входить на территорию посольства без соответствующего приглашения».

Глаз пояснил, что ситуация складывается таким образом, что на территории дипмиссии кроме аккредитованных дипломатов и административно-технического персонала находятся лица, которые привлечены для охраны дипломатами посольства.

«Жалоб о телесных повреждениях и побоях ни от одной из сторон конфликта не поступало, — отметил Глаз. — Правоохранительными органами никто не задерживался. Министерство иностранных дел внимательно следит за ситуацией вокруг ливийского посольства в Минске».

Глаз подчеркнул, что белорусская сторона в соответствии с международными нормами не может и не будет вмешиваться во внутренние дела иностранных дипмиссий.

«В то же время любого рода действия, нарушающие общественный порядок, противоречат Венской конвенции, — сказал он. — До старших дипломатов посольства Ливии доведена информация об ответственности за создание своими действиями угрозы общественному порядку и безопасности. МИД также обратился в МВД с просьбой об усилении охраны общественного порядка в районе ливийской дипмиссии. Призываем решать все спорные вопросы и находить взаимопонимание путем переговоров».