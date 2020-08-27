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Вышел трейлер нового фильма Алексея Учителя «Цой»
Источник материала: Tut.by
Вышел трейлер нового фильма Алексея Учителя «Цой». Художественная картина рассказывает о водителе, с автобусом которого столкнулся автомобиль кумира миллионов и от столкновения с которым погиб.
В центре сюжета — Павел Шелест, обычный водитель автобуса, с которым столкнулся «Москвич» Виктора Цоя в день гибели на трассе Слока — Талси (Латвия). Водитель не слушал песни Цоя и ничего не знал о нем. Выезжая тогда в рейс, он не подозревал, что этот день станет роковым и что его жизнь больше никогда не будет прежней.
Дата премьеры фильма пока не сообщается.
Кстати, группа «Кино» планирует выступить в Минске 7 ноября. «Петь» знакомые каждому в зале строки будет сам Виктор Цой: в основе программы — голос лидера «Кино», оцифрованный с оригинальных многоканальных записей.
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Вышел трейлер нового фильма Алексея Учителя «Цой». Художественная картина рассказывает о гибели кумира миллионов и о том, как он повлиял на своих слушателей.
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