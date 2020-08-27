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Белорусская "дочка" Сбербанка прекращает выдачу кредитов физлицам
Источник материала: Партизан
Белорусская "дочка" Сбербанка России - БПС-Сбербанк временно прекращает выдачу кредитов физическим лицам.
"БПС-Сбербанк информирует о временной приостановке с 28 августа приема кредитных заявок (заявок на увеличение кредитного лимита) от физических лиц", - говорится в сообщении банка.
В сообщении отмечается, что выдача кредитных ресурсов частным клиентам приостановлена "с учетом повышенного спроса и опережающих темпов предоставления заемных средств относительно бизнес-плана".
"Кредитные заявки, принятые банком не позднее 27 августа 2020 г., будут рассмотрены в установленном порядке", - добавили в банке.
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Белорусская "дочка" Сбербанка России - БПС-Сбербанк временно прекращает выдачу кредитов физическим лицам.
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