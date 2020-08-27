Польша призвала Путина не вводить войска в Беларусь

Россия должна немедленно отказаться от планов военного вторжения в Беларусь. Об этом заявил премьер-министра Польши Матеуш Моравецкий.





«Правительство Польши призывает Россию немедленно отказаться от планов ввода войск в Беларусь под ложным предлогом «восстановления контроля», — написал он в Twitter.





По словам Моравецкого, такие действия России будут расценивать как акт агрессии, нарушение международного права и прав белорусского народа, который должен «самостоятельно решать свою судьбу».







