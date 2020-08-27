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Польша призвала Путина не вводить войска в Беларусь

27.08.2020 20:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Премьер-министр заявил, что народ Беларуси должен «сам решать свою судьбу».

Россия должна немедленно отказаться от планов военного вторжения в Беларусь. Об этом заявил премьер-министра Польши Матеуш Моравецкий.

«Правительство Польши призывает Россию немедленно отказаться от планов ввода войск в Беларусь под ложным предлогом «восстановления контроля», — написал он в Twitter.

По словам Моравецкого, такие действия России будут расценивать как акт агрессии, нарушение международного права и прав белорусского народа, который должен «самостоятельно решать свою судьбу».
 
 
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Премьер-министр заявил, что народ Беларуси должен «сам решать свою судьбу».
 
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