Задержана журналист БелаПАН Татьяна Коровенкова

Журналистов, работавших на акции верующих возле Красного костела, также везут в Октябрьский РУВД «для проверки документов». Среди задержанных и журналист БелаПАН Татьяна Коровенкова.

Сначала девять представителей СМИ (БелаПАН, tut.by, lenta.ru, onliner.by, «Немецкой волны», «Радыё Свабода») отвели в сторону и не давали передвигаться, а затем пригласили в микроавтобус, где уже находились корреспонденты «Ассошиэйтед пресс», «Франс Пресс» и ТАСС.

Человек в штатском заявил, что у журналистов проверят документы и отпустят, если все в порядке. Он попросил ничего не снимать внутри микроавтобуса и выключить мобильные телефоны во избежание недопонимания и предупредил, что второй просьбы не будет.