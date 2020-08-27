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Задержана журналист БелаПАН Татьяна Коровенкова

27.08.2020 20:27 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Журналистов, работавших на акции верующих возле Красного костела, также везут в Октябрьский РУВД «для проверки документов». Среди задержанных и журналист БелаПАН Татьяна Коровенкова.

Сначала девять представителей СМИ (БелаПАН, tut.by, lenta.ru, onliner.by, «Немецкой волны», «Радыё Свабода») отвели в сторону и не давали передвигаться, а затем пригласили в микроавтобус, где уже находились корреспонденты «Ассошиэйтед пресс», «Франс Пресс» и ТАСС.

Человек в штатском заявил, что у журналистов проверят документы и отпустят, если все в порядке. Он попросил ничего не снимать внутри микроавтобуса и выключить мобильные телефоны во избежание недопонимания и предупредил, что второй просьбы не будет.

Ранее на площади Свободы, откуда началась демонстрация, было задержано и доставлено в УВД Октябрьского района более 20 журналистов. Среди них были корреспонденты БелаПАН Захар Щербаков и Сергей Сацюк.

 
 
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Журналистов, работавших на акции верующих возле Красного костела, также везут в Октябрьский РУВД «для проверки документов». Среди задержанных и журналист БелаПАН...
 
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