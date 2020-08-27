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Станислав Шушкевич: Путин нашел подход для ввода своих войск в Беларусь

27.08.2020 21:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

У Лукашенко нет другого выхода, как помогать Путину ликвидировать белорусскую независимость, считает Станислав Шушкевич.



Президент России Владимир Путин введет свои войска в Беларусь. Такое опасение высказал первый глава Верховной Рады независимой Беларуси Станислав Шушкевич в эфире телеканала "Украина 24". 

"Наша страна потеряет суверенитет из-за Лукашенко. Он сфальсифицировал выборы, и это хорошо знает Путин. Но он нашел подход, чтобы, пользуясь этим случаем, ввести свои войска в Беларусь, ссылаясь на ОДКБ. В Беларуси есть лишь протест против фальсификации выборов, а Путин это трактует, что "могут поджигать, могут бить". Нет, такое у нас не случается, такое хотел бы инициировать Путин. Но придется и так вводить, потому что Лукашенко не хватает армии", — сказал он. 

Шушкевич считает, что российские власти могут принудительно русифицировать Беларусь.

"В знак мести снимаются с работы учителя, директор Института кардиологии, директор театра им. Купалы. Идет принудительная военная русификация Беларуси и полная потеря белорусской независимости усилиями Путина, а у Лукашенко нет другого выхода, как ему помогать", — сказал он.
 
 
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У Лукашенко нет другого выхода, как помогать Путину ликвидировать белорусскую независимость, считает Станислав Шушкевич.
 
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