Несколько тысяч демонстрантов митинговали на площади Независимости. Произошли массовые задержания

Как сообщают очевидцы, в колоне идут порядка тысячи человек с плакатами и флагами. Проезжающие мимо автомобили поддерживают протестующих сигналами.





Сегодняшняя акция протеста связана с тем, что накануне на площади Независимости в Красном костеле сотрудниками ОМОНа были заблокированы люди. Действия сотрудников силовых структур вызвали возмущение у руководства католической церкви в Беларуси. Митрополит Минско-Могилевский, председатель Конференции католических епископов в Беларуси Тадеуш Кондрусевич назвал "неадекватными и противоправными" действия сотрудников силовых структур вечером в среду на территории костела святого Симеона и святой Елены в Минске и потребовал расследования.





Ранее на площади Свободы были задержаны журналисты TUT.BY, "Радио Свободы", Reuters, "Нашей Нивы", AP, БелаПАН, "Белсат", ТАСС.









"Наша Нива" . После того, как участники акции дошли до Красного костела, силовики перестали пускать верующих (в том числе тех, кто в акции не участвовал) в костел, пишет

У Красного костела собрались около 2 тысяч человек. На территории есть милиция и ОМОН.











В 19:20 силовики оцепили площадь Независимости и не выпускают людей. В окружение попали около тысячи людей. Некоторых мужчин задержали, в том числе журналистов. Примечательно, что российских пропагандистов из RT отпускают на месте.



