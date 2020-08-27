﻿ Несколько тысяч демонстрантов митинговали на площади Независимости. Произошли массовые задержания. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Несколько тысяч демонстрантов митинговали на площади Независимости. Произошли массовые задержания

27.08.2020 21:07 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Протестующие в Минске проводят шествие от православного Свято-Духова кафедрального собора на площади Свободы к католическому Красному костелу на площади Независимости, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Запад".

Несколько тысяч демонстрантов митинговали на площади Независимости. Произошли массовые задержания
Фото: Дарья Бурякина, Tut.by
Как сообщают очевидцы, в колоне идут порядка тысячи человек с плакатами и флагами. Проезжающие мимо автомобили поддерживают протестующих сигналами.

Сегодняшняя акция протеста связана с тем, что накануне на площади Независимости в Красном костеле сотрудниками ОМОНа были заблокированы люди. Действия сотрудников силовых структур вызвали возмущение у руководства католической церкви в Беларуси. Митрополит Минско-Могилевский, председатель Конференции католических епископов в Беларуси Тадеуш Кондрусевич назвал "неадекватными и противоправными" действия сотрудников силовых структур вечером в среду на территории костела святого Симеона и святой Елены в Минске и потребовал расследования.



Ранее на площади Свободы были задержаны журналисты TUT.BY, "Радио Свободы", Reuters, "Нашей Нивы", AP, БелаПАН, "Белсат", ТАСС. 



После того, как участники акции дошли до Красного костела, силовики перестали пускать верующих (в том числе тех, кто в акции не участвовал) в костел, пишет "Наша Нива".

У Красного костела собрались около 2 тысяч человек. На территории есть милиция и ОМОН.



В 19:20 силовики оцепили площадь Независимости и не выпускают людей. В окружение попали около тысячи людей. Некоторых мужчин задержали, в том числе журналистов. Примечательно, что российских пропагандистов из RT отпускают на месте. 
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Протестующие в Минске проводят шествие от православного Свято-Духова кафедрального собора на площади Свободы к католическому Красному костелу на площади...
 
Новости дня
Новости разные
 
Премьер-министр Эстонии: белорусские власти отклонили просьбу глав правительств стран Балтии о визите в Минск
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.08.2020
Mir24.TV Belarus
27.08.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика