«Так любил баню, что устроил себе парилку на балконе». Основатель проекта VOLKI о том, как строить бизнес на любви к традициям

Что получится, если к бизнесу подойти не только с расчетами ROI, но и с вопросом: «Во что я действительно верю?». Николай Зайцев, основатель проекта VOLKI, с детства проникся культурой русской бани с парением и хотел передать свой опыт как можно большему количеству людей. Хотел, чтобы к нему приходили за тишиной, честностью и глубокими банными ритуалами, а не просто горячим паром и комнатой отдыха. В интервью «Про бизнес» Николай рассказал, как белорусские и славянские традиции легли в основу концепции проекта, как рождаются «бани-театры», и как всё это укладывается в бизнес-логику.

История банного проекта VOLKI

Он начал свой путь в 2020 году. Первый объект появился в деревне Юхновка под Минском — месте, где родилось новое понимание того, какой может быть баня. Здесь парение перестало быть просто услугой — оно стало личным путешествием, моментом, когда время замедляется, а ты наконец слышишь себя по-настоящему.

Сегодня в Юхновке стоят три авторские бани — Шале, Этнос и Знахарь. Каждая из них — не просто парная, а маленький мир со своим характером, настроением и историей.

Это пространства, где человек не «проходит процедуру», а проживает свой собственный путь — мягкий, личный, наполненный смыслом. Стоит лишь переступить порог, и ты оказываешься не в парной, а в истории, которая раскрывается именно для тебя. Поэтому, выбирая баню в Минске, многие едут сюда — за атмосферой, которой невозможно найти в городе.

«Баня с отцом по четвергам». Как найти «свое» в бизнесе?

— Насколько мы знаем, это не первый бизнес-опыт в вашей истории. Расскажите, почему ушли из прежних проектов?

— Мне было 20 лет, когда я начал свой путь в бизнесе и запустил собственную сеть кофеен. Затем решил попробовать что-то новое и открыл несколько баров на Зыбицкой. Получалось неплохо, клиенты были… Но я начал думать о том, что такой бизнес я строить не хочу.

Поэтому я закрыл заведения и стал думать, какой проект будет соответствовать моему мироощущению. И вскоре понял, что хочу сделать действительно классную авторскую баню под Минском , с профессиональным парением.

— Почему сделали такой выбор? Вы сам любитель париться?

— Любовь к традиционной русской бане у меня с детства. Отец брал меня с собой в парилку, когда мне было три-четыре года. Помню, почти каждый четверг мы ходили париться. С тех пор баня для меня — это место честности и внутренней тишины.

Интерес к этому не пропал и когда я стал старше. Я настолько любил русскую баню, что даже обустроил парилку у себя на балконе! Но столкнувшись с профессиональным парением, я впервые почувствовал, что баня в Беларуси может быть глубоким ритуалом, который меняет состояние человека. И для себя точно определил, что хочу показать это другим людям.

— Но почему VOLKI? Это не самое обычное название для банного проекта.

Для меня волки — это в первую очередь про стаю, про верность, про команду, где друг друга не предают.

У волков очень сильная приверженность семье: они привязываются друг к другу на всю жизнь, и этот код очень близок тому, что мы строим. Это не про агрессию, не про хищников, а про ощущение защищенности. Мы стараемся, чтобы все, кто оказывается внутри наших шале, чувствовали такую заботу и покой.

«Собираем легенду и оборачиваем в нее гостя». Как сохранить традиции русской бани в Беларуси , но выстроить современный сервис?

— Вы очень трепетно относитесь к сохранению традиций в парении. Расскажите, какие из них вы поддерживаете в своей концепции?

— В основном мы опираемся на белорусские и славянские банные традиции — на ту глубину и мудрость, которую нам оставили предки. Для нас ключевыми ценностями стали натуральность, уважение к человеку, к природе, к самому ритуалу очищения и перерождения.





Шаманская баня с атмосферой Алтая и Якутии, со стихиями, природными ритуалами, которые действительно очищают и тело, и голову;

с атмосферой Алтая и Якутии, со стихиями, природными ритуалами, которые действительно очищают и тело, и голову; Белорусская лазня — это наши корни, тут всё про травы, обряды и те ощущения, которые были у белорусов веками. Это баня с травами, собранными на наших белорусских землях.

— это наши корни, тут всё про травы, обряды и те ощущения, которые были у белорусов веками. Это баня с травами, собранными на наших белорусских землях. Этно-баня — поклон разным культурам мира, возможность прочувствовать, как похожи и при этом уникальны ритуалы очищения в разных уголках планеты;

— поклон разным культурам мира, возможность прочувствовать, как похожи и при этом уникальны ритуалы очищения в разных уголках планеты; Монастырская баня — для внутренней тишины, песнопений, уединения, где не только тело, но и душа находит покой.





— А откуда вы узнавали об этих традициях?

— Велась большая подготовительная работа. Источники были самые разные: фольклор, легенды, старые книги, архивы, живые рассказы людей. Что-то находим в библиотеках, что-то через современные инструменты — нейросети, поисковые системы. Плюс привлекаем коучей, спикеров, людей, которые глубоко в теме конкретной традиции.

Если говорить про монастырскую баню — мы идём к истокам банной культуры на Руси. Первые бани были именно при монастырях, и нам важно этот пласт поднять и осмысленно перенести в современный формат. В нашей авторской бане будут песнопения, особый ритм, банный стол, чаи. Мы работаем с вениками и травами — берёза, дуб, пихта, пижма, донник, эвкалипт, мята, зверобой. Про каждую траву гость услышит историю: зачем она, какое дает телесное, духовное, ментальное переживание. И всё это человек получает не в виде лекции, а через руки пар-мастера, через собственное состояние.

Это действительно большая исследовательская и подготовительная работа, и она не закончена — и, честно, не должна заканчиваться. Мы постоянно что-то дособираем, переосмысляем, обновляем программы.

У нас нет такого, что: «сделали концепцию — и десять лет её не трогаем». Каждые полгода, каждый год появляются новые элементы, ритуалы, сценарии. Сейчас наш новый виток — как раз иммерсивный опыт. Это несколько обрядовых бань под Минском , где человек может прожить уникальные состояния, до этого ему недоступные или просто неизвестные. И с бизнесовой точки зрения это тоже важно — гость, который был у нас полгода или год назад, возвращается и попадает уже в другое путешествие. У него не возникает ощущения «ну, всё то же самое», он каждый раз открывает для себя новую историю — и в традициях, и в себе самом.





— Легко ли было встраивать банные традиции в современные стандарты сервиса?

— Компромиссы, конечно, бывают — без них современный бизнес просто не построить. Где-то используем новые технологии, уделяем внимание комфорту, красоте пространства, сервису в деталях — здесь можно и даже нужно идти в ногу с временем.

Но есть вещи, где уступок быть не может. Это философия самого парения в традиционной русской бане, уважение к телу, тишина, ощущение тепла, внутренний настрой мастера, ритуальность каждого действия. Эти смыслы неизменны и должны оставаться основой — как бы ни менялись инструменты вокруг.

Второе — команда. Найти людей, которые разделяют ценности заботы, доброты, смысла, а не приходят просто «отработать смену», оказалось самым сложным этапом. Сейчас я могу сказать, что у нас действительно есть своя «стая» — люди, которые работают сердцем и остаются, потому что для них это тоже больше, чем просто работа.

И третье — конечно, управление. Сейчас у нас несколько агроусадеб, большое хозяйство, логистика, процессы, маркетинг — всё приходилось выстраивать с нуля. Не было готовой инструкции «как правильно», мы шли через свои ошибки, пробовали, перестраивали, пока не появилась система, которая держит весь этот объём и при этом не убивает живую душу проекта.

«Верю в глобальную историю». Как видеть будущее бизнеса на годы вперед?

— Что будет с банным проектом VOLKI дальше?

Также будут открыты банни VOLKI в Бресте. Здесь будут три бани — монастырская, этнос и белорусская лазня. Со временем придет банный комплекс и в Гродно. Это будет не просто аренда бани в Гродно, Бресте в привычном понимании, а особый мир, созданный для того, чтобы вернуть человека к себе самому.

Параллельно мы запускаем очень большой общественный проект — это термально-банный комплекс в Минске Thermo by VOLKI. Там будет сразу 6−7 видов бань, семейный ресторан, мини-отель, СПА, массажи, целая своя инфраструктура — фактически полноценный оздоровительный центр на полторы тысячи квадратных метров. Открытие уже скоро.

И, конечно, есть и глобальные планы. Я верю, что бани VOLKI могут стать отличной франшизой с международной представленностью. Сейчас основной вектор — на Россию. У нас уже есть разработанный бренд, оформлен товарный знак, прописаны форматы.

Но миссия — открывать авторские бани в каждом крупном городе: сначала в России, потом в ОАЭ, Польше, США, везде, где живы традиции, где есть потребность в настоящем смысле банной культуры. Мы уже ведём переговоры с потенциальными партнерами, думаю, очень скоро появятся новые точки.





Но на самом деле любая стандартизация, франчайзинговая модель — это всегда про людей. Никакие документы не работают, если нет команды, которая дышит ценностями, если нет идеологов, учителей, носителей атмосферы. Вот поэтому мы всегда стартуем с управляющей команды: учим, запускаем лично, ставим стандарты не «на бумаге», а на практике, через пример. Потом уже всё это документируется, описывается в чек-листы, инструкции.

Главное — построить такой внутренний уровень компетенций, чтобы опыт, который мы несем, можно было «запаковать» и передать дальше без потери смысла. Таким образом выходит, что традиция двигается не «от гостя к гостю», а «от наставника к ученику». Только тогда франшиза и её рост будут иметь настоящую ценность, а не просто зарабатывание денег на новом рынке.