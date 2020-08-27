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Один из победителей World Press Photo Пол Хансен задержан в Минске
Источник материала: Навiны
Среди
Как сообщил заместитель председателя БАЖ Борис Горецкий, к зданию милиции прибыла посол Швеции в Беларуси Кристина Юханнессон.
Ей известно, рассказала дипломат, об рдном задержанном соотечественнике.
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