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«Контактировать с нами не желают». Министры стран Балтии хотели встретиться в Минске с властями и оппозицией

28.08.2020 07:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Премьер-министры и главы МИД Эстонии, Латвии и Литвы хотели посетить Минск, чтобы встретиться с представителями власти и оппозиции. В канцелярии правительства и МИД Беларуси посчитали подобный визит невозможным, пишет rus.err.ee.


Слева направо: премьер-министр Литвы Саулюс Сквернелис, премьер-министр Эстонии Юри Ратас и премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш. Фото: пресс-служба правительства Эстонии

По данным издания, 20 августа министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу звонил белорусскому коллеге Владимиру Макею, чтобы узнать о возможности визита премьер-министров и глав МИД стран Балтии, из Таллина связались и с канцелярией правительства Беларуси.

— Да, мое предложение было взять в поездку трех премьер-министров и трех министров иностранных дел. Мы связались с МИД и канцелярией правительства Республики Беларусь. И нам пришел ответ, как и всем другим руководителям стран Евросоюза, что контактировать с нами не желают, — сказал в интервью ERR премьер-министр Эстонии Юри Ратас.

По его мнению, для урегулирования кризисной ситуации необходимо общение на международном уровне. В планах делегации стран Балтии были встречи со своими белорусскими коллегами и представителями гражданского общества.

18 августа правительство Эстонии выступило с заявлением, в котором не признало результаты президентских выборов в Беларуси.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель сообщала, что президент Беларуси Александр Лукашенко не стал разговаривать с ней. Пресс-секретарь Лукашенко заявляла, что президент звонил Путину и просил российского коллегу «передать госпоже Меркель, чтобы Германия, да и вся Западная Европа, не вмешивались во внутренние дела Беларуси». По данным премьер-министра Эстонии, Лукашенко также отклонил разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
 
Теги: Минск
 
 
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Премьер-министры и главы МИД Эстонии, Латвии и Литвы хотели посетить Минск, чтобы встретиться с представителями власти и оппозиции. В канцелярии правительства и...
 
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