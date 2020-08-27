«Действия МВД должны быть оценены в рамках законодательства». Как прошла встреча жителей Минска с депутатом Геннадием Давыдько

Источник материала: Onliner

Сегодня в 19:00 в библиотеке Янки Купалы Геннадий Давыдько провел встречу с избирателями. На прием к депутату собрался целый зал. Люди пришли сюда, чтобы задать свои вопросы. Основных тем было три. Жители округа инициировали созыв внеочередной сессии парламента, спросили, когда будут рассмотрены обращения по поводу фальсификаций на президентских выборах и будут ли возбуждены уголовные дела по причине насилия со стороны силовиков. Мы сходили на встречу и рассказываем, что там происходило.

Напомним, вчера в разных районах Минска люди начали собирать подписи под заявлением на созыв собрания избирателей. Такая процедура была запущена инициативой «Честные люди» для встречи избирателей с депутатами округа и их отзыва в случае, если избирателей не устроит результат такой встречи. Помощница Геннадия Давыдько рассказала журналисту Onliner, что встречу с избирателями было решено провести после коллективного обращения. Собственно, так на нее попали и мы.

Уже в половину седьмого вечера зал библиотеки почти заполнен. Многие люди выстраиваются в очередь, чтобы ознакомиться с требованиями к Геннадию Давыдько. На сцене стоит деревянная стойка с надписью «Белая Русь», в двух метрах от нее — государственный флаг. Кроме Геннадия Давыдько, в зале присутствует минимум еще один политик — это Юрий Губаревич, член движения «За свободу».





К началу встречи свободных мест почти не остается. Люди стоят у стен, дверей и пытаются найти сантиметры свежего воздуха. Геннадий Давыдько появляется в зале ровно в 19:00.

Он вытирает платком лоб и ждет, пока Юрий Губаревич озвучит темы дискуссии: выборы, действия силовиков и созыв сессии парламента. Депутат благодарит присутствующих.

— Як я разумею, тут сабралася частка не маіх выбаршчыкаў, якія не хочуць, каб я быў дэпутатам. На якія пытанні я павінен адказваць? Гэта нагадвае катаванне, гэта абраза, — говорит он. Он также спрашивает, кто за него голосовал. Когда во всем зале поднимается только две руки, Давыдько задает вопрос: «Ну и что я должен вам говорить?»

Во время сумбурного спора было решено, что вопросы разделят на несколько блоков. А вот главные темы были озвучены сразу — это выборы и действия силовиков.





О выборах: «Результаты меня удовлетворяют»

В общем гудении микрофон чудом достается одной из женщин. Она начинает говорить. Рассказывает, что в августе обращалась к депутату по поводу задержаний людей. Давыдько отвечает, что уже была создана комиссия, которая фундаментально рассмотрит эти вопросы.

— Когда она была создана? — донимают его зале.

— Позавчера. Она создана, этого достаточно, — ответил депутат.

Ответ Давыдько присутствующие встретили гулом, а затем начали задавать вопросы о выборах, чаще повторяя друг за другом один и тот же вопрос:

— Считаете ли вы, что Лукашенко набрал 80% голосов?

— Я считаю, что он победил. У меня есть ощущение, что 60 процентов было точно за Лукашенко.

— Значит, все равно фальсификация! — не унимались люди.

— Я уверен, что выборы прошли правильно. Результаты меня удовлетворяют, — заявил Давыдько.





Суть остальных вопросов и ответов из «выборного» блока можно не приводить. Разговор присутствующих напоминал скорее игру в пинг-понг: одна сторона перебрасывалась репликами недовольства со второй. Давыдько выборочно обещал присутствующим разобраться и прийти к консенсусу и упомянул, что «сейчас мы теряем нашу страну». Публика эмоционально отвечала: «Это страна теряет нас!» — и в большинстве случаев оставалась при своем мнении.

О действиях силовиков: «Пока есть факты избиений, общественного консенсуса не будет»

Среди присутствующих было много родственников тех, чьи родные пострадали на акциях протестов. В том числе сюда пришли и сами раненые. Один из них — парень по имени Станислав. Он рассказал, как его с друзьями задержали сотрудники ОМОНа и избивали. Затем облили голову краской и вытерли ею бок автозака. Свою историю Станислав рассказывал несколько минут. В это время в зале библиотеки стоит тишина. Когда парень закончил говорить, люди начали аплодировать и закричали: «Браво!»

— Считаете ли вы эти органы компетентными? — спросил у депутата Станислав.

— Действия органов МВД, которые проводили эти бесчинства, должны быть оценены в рамках законодательства. Примите мои извинения и сочувствие, — сказал Геннадий Давыдько. — Пока хоть один вопрос по этому поводу будет оставаться в обществе, согласия не будет. Это, возможно, даже важнее выборов.





В ответ публика громко прокричала «Нет!» и «Добивайтесь возбуждения уголовного дела!».

— За чей счет, для чего по нашим улицам ездят автозаки и водометы? — не унимались присутствующие.

— Они ездят, чтобы оберегать здания от протестующих. Кто несет флаги, от кого идет опасность, — объяснял Давыдько. Он утверждал, что митингующих координируют «специальные сайты в телеграм-каналах». Он считает, что люди, которые выходят на площадь, должны выработать цель и определиться с будущим, которое они хотят видеть, а не кричать: «Лукашенко, уходи!»

— Да проснитесь вы уже! — летело в ответ на его слова.

Про слова Лукашенко об учителях. «Каждый имеет право на свое мнение»

Одна из девушек взяла микрофон в середине встречи. Она спросила, как Давыдько относится к словам Александра Лукашенко о том, что в школе не должно быть преподавателей, которые не поддерживают государственную идеологию.

— Расцениваете ли вы это как дискриминацию по взглядам, в результате которой в том числе сегодня был уволен руководитель РНПЦ кардиологии?

— Я убежден, что каждый имеет право на свою точку зрения. В школе должны работать профессионалы. А кому молится человек и какой партии принадлежит, это его дело, — заверил Давыдько.

Когда мы уходим, зал еще остается полным. Прошло уже полтора часа разговора, но люди говорят журналистам, что будут здесь до конца.

— Пока не получим ответы за все 26 лет. Будем идти домой под дождем, но своего мы добьемся хотя бы здесь, — уверенно говорят они, выдыхая душный воздух библиотеки.