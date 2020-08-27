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Лидер группы Naka Анастасия Шпаковская уехала с детьми из Беларуси
Источник материала: Навiны
Солистка группы Naka актриса Анастасия Шпаковская сообщила, что покинула вместе с детьми Беларусь.
На своей странице в социальной сети она написала, что «безопасность моих детей самая важная задача для меня».
По словам Анастасии, она продолжает «делать все, что от меня зависит для нашей победы и свободы».
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Солистка группы Naka актриса Анастасия Шпаковская сообщила, что покинула вместе с детьми Беларусь. На своей странице в социальной сети она написала, что...
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