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Лидер группы Naka Анастасия Шпаковская уехала с детьми из Беларуси

28.08.2020 06:09 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Солистка группы Naka актриса Анастасия Шпаковская сообщила, что покинула вместе с детьми Беларусь.

На своей странице в социальной сети она написала, что «безопасность моих детей самая важная задача для меня».

По словам Анастасии, она продолжает «делать все, что от меня зависит для нашей победы и свободы».

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Теги: Минск
 
 
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Солистка группы Naka актриса Анастасия Шпаковская сообщила, что покинула вместе с детьми Беларусь. На своей странице в социальной сети она написала, что...
 
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