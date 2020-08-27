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Под Оршей «Фольксваген» влетел остановку — погибли два человека
Источник материала: Навiны
Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня днем в Оршанском районе.
По информации региональной Госавтоинспекции, 47-летний водитель не справился с управлением «Фольксваген-Пассата», врезался в автобусную остановку.
От удара легковушку выбросило в кювет. В результате ДТП два пассажира погибли на месте, один — с травмами доставлен в больницу.
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Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня днем в Оршанском районе.
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