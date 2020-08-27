Под Оршей «Фольксваген» влетел остановку — погибли два человека

Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня днем в Оршанском районе.





По информации региональной Госавтоинспекции, 47-летний водитель не справился с управлением «Фольксваген-Пассата», врезался в автобусную остановку.

От удара легковушку выбросило в кювет. В результате ДТП два пассажира погибли на месте, один — с травмами доставлен в больницу.