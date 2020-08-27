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Журналисты, которые отказались «вскрыть» свои телефоны, остаются в милиции
Источник материала: Навiны
Как минимум шестеро журналистов остаются в Октябрьском РУВД Минска. По нашей информации, они отказываются показывать сотрудникам милиции, захватившим их, содержание своих телефонов.
По данным Naviny.by в здании РУВД остаются журналистка БелаПАН Татьяна Коровенкова, корреспондент «Белсат» Екатерина Андреева, корреспондент «Немецкой волны» Александра Богуславская, фотожурналисты Александр Васюкович, Влад Гридин и Вадим Замировский.
Журналистов задержали во время освещения ими сегодняшней мирной акции в центре Минска. Их отвезли в милицию «для выяснения личности» до и во время акции протеста в центре города. Всего было задержано около 30 журналистов.
У части из них потребовали показать мобильные телефоны якобы в поисках педофилии. Тех, кто отказывается это сделать, не отпускают. Татьяне Коровенковой, которая отказалась показать телефон, угрожают отвезти в центр изоляции правонарушителей в 1-м переулке Окрестина.
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Как минимум шестеро журналистов остаются в Октябрьском РУВД Минска. По нашей информации, они отказываются показывать сотрудникам милиции, захватившим их,...
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