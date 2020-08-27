Белорус забил пенальти «Шахтеру» и отпраздновал жестом, который не допускается в наших клубах

Источник материала: Tut.by

Солигорский «Шахтер» уступил в серии пенальти молдавскому клубу «Сфынтул Георге» и вылетел из розыгрыша Лиги Европы. Матч запомнился не только отчаянными солигорскими фанатами, которые пригнали автокран, чтобы посмотреть футбол , но и жестом белорусского игрока «Сфынтула».

33-летний белорусский нападающий Роман Волков после реализованного пенальти показал кулак и викторию. Кроме того, на руке у него был БЧБ-браслет.



Скриншот из трансляции на «Беларусь 5»

Напомним, что сразу несколько игроков белорусских клубов в прошлом туре нашего чемпионата показали аналогичный жест (либо просто викторию) в знак солидарности с протестующими после выборов, а «Крумкачы» и вовсе вышли в футболках с принтом «Мы — з народам!»

Сразу после этого АБФФ выступила с заявлением о том, что футбольные матчи и связанные с ними церемониальные мероприятия должны оставаться свободными от проявления своих политических предпочтений со стороны игроков и официальных лиц.

При этом накануне выборов президента Беларуси, 6 августа, сама АБФФ опубликовала часть речи Александра Лукашенко из послания к народу с хештегом #БеларусьОднаНеОтдадим.