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Белорус забил пенальти «Шахтеру» и отпраздновал жестом, который не допускается в наших клубах
Источник материала: Tut.by
Солигорский «Шахтер» уступил в серии пенальти молдавскому клубу «Сфынтул Георге» и вылетел из розыгрыша Лиги Европы. Матч запомнился не только отчаянными солигорскими фанатами, которые
33-летний белорусский нападающий Роман Волков после реализованного пенальти показал кулак и викторию. Кроме того, на руке у него был БЧБ-браслет.
Напомним, что сразу несколько игроков белорусских клубов в прошлом туре нашего чемпионата показали аналогичный жест (либо просто викторию) в знак солидарности с протестующими после выборов, а «Крумкачы» и вовсе вышли в футболках с принтом «Мы — з народам!»
Сразу после этого АБФФ
При этом накануне выборов президента Беларуси, 6 августа, сама АБФФ опубликовала часть речи Александра Лукашенко из послания к народу с хештегом #БеларусьОднаНеОтдадим.
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Это сделал Роман Волков.
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