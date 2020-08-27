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Лига Европы. «Шахтер» в серии пенальти проиграл «Сфынтул Георге»

28.08.2020 06:09 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Еще один белорусский клуб покидает еврокубки сезона 2020/21.

В 1-м квалификационном раунде Лиги Европы «Шахтер» у себя на стадионе в серии послематчевых пенальти уступил молдавскому «Сфынтул Георге» — 1:4.

Напомним, ранее минское «Динамо» уступило дома польскому «Пясту» — 0:2.

 
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Еще один белорусский клуб покидает еврокубки сезона 2020/21. В 1-м квалификационном раунде Лиги Европы «Шахтер» у себя на стадионе в серии послематчевых пенальти...
 
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