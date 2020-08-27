Картинка дня. На что пошли фанаты «Шахтера», чтобы посмотреть матч

Источник материала: Tut.by

Солигорский «Шахтер» уступил в серии пенальти молдавскому клубу «Сфынтул Георге» и вылетел из розыгрыша Лиги Европы. Матч проходил без зрителей, однако три фаната все-таки смогли посмотреть выступление команды вживую.

Операторы «Беларусь 5» несколько раз обращали внимание на автокран с люлькой, который фанаты подогнали к самому стадиону. В ней находились три человека, которые изо всех сил подбадривали «Шахтер».







