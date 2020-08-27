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Минское «Динамо» бесславно вылетело из Лиги Европы, проиграв уже в первом раунде квалификации

28.08.2020 07:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Столичное «Динамо» крайне неудачно стартовало в Лиге Европы, вылетев уже в первом раунде квалификации, проиграв польскому «Пясту» со счетом 0:2. Матч без зрителей прошел в Минске.


Главный тренер «Динамо» Леонид Кучук перед матчем. Фото: «Динамо-Минск»

В Солигорске «Шахтер» прямо сейчас играет против клуба из Молдовы «Сфынтул Георге», пишет TUT.BY.

«Динамо-Минск» — «Пяст» — 0:2

Минск. 27 августа. Стадион «Динамо».

Судья: Л. Лукич (Сербия).

«Динамо-Минск»: Помазан — Шитов, Горопевшек, Динга — Матвейчик, Олехнович (к) (Вергейчик, 73), Силас (Козлов, 59), Сухоцкий — Климович, Шикавка, Бахар.

«Пяст»: Плах — Кончаковски, Червиньски, Гук, Киркесков — Соколовски, Сверчок, Липски — Бадиа (к) (Милевски, 72), Пажишек (Жиро, 55), Вида.

Голы: 0:1 — Липски (10). 0:2 — Сверчок (56).

Предупреждения: Бахар (39), Матвейчик (66). Соколовски (83).

Хозяева захватили инициативу с первых минут, но на 10-й минуте пропустили гол, который был забит со штрафного удара. Патрик Липски с 22 метров точнехонько отправил мяч в сетку ворот «Динамо».

Это прибило белорусский клуб, который стал играть с оглядкой на свои ворота. Этим воспользовались поляки и спокойно вели игру в первом тайме по счету.

В начале второго тайма случилось страшное — «Динамо» пропустило второй гол. На 57-й минуте Якуб Сверчок завершил острый выпад своей команды, похоронив шансы минчан на проход дальше.

У динамовцев был неплохой момент на 75-й минуте вернуть интригу в игру, но Евгений Шикавка не забил из очень выгодной позиции.

Команда Леонида Кучука бесславно вылетает из Лиги Европы.
 
Теги: Минск
 
 
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Столичное «Динамо» крайне неудачно стартовало в Лиге Европы, вылетев уже в первом раунде квалификации, проиграв польскому «Пясту» со счетом 0:2. Матч без зрителей...
 
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