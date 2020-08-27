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Число задержанных продолжает расти
Источник материала: Навiны
Правозащитники сообщили новые данные о задержанных на сегодняшней акции в Минске.
Как отмечает Правозащитный центр «Весна» (закрыт властями), по данным на 21:40 в
Ранее сообщалось, что некоторых
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Правозащитники сообщили новые данные о задержанных на сегодняшней акции в Минске. Как отмечает Правозащитный центр «Весна» (закрыт властями), по данным на 21:40 в...
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