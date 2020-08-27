ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Стрелок из Крайстчерча останется за решеткой до конца жизни – видео

28.08.2020 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Стрелок из новозеландского города Крайстчерч Брентон Таррант был в четверг приговорен к пожизненному заключению без возможности условно-досрочного освобождения, что вызвало ликование со стороны выживших, семей жертв и их сторонников, которые собрались возле здания суда.

© AFP 2020 / MICHAEL BRADLEY
Новая Зеландия: манифест убийцы под танец хаку уличных банд Крайстчерча

Таррант открыл огонь по прихожанам двух новозеландских мечетей в марте 2019 года. Он убил 51 человека и ранил 40, все погибшие были мусульманами. Кадры с видеокамеры, которую он закрепил на своем теле, показали, что он убивал всех на своем пути. Съемки транслировались в Facebook Live.

В бессвязном манифесте, опубликованном в интернете перед убийством, Таррант сказал, что переехал в Новую Зеландию с конкретной целью – совершить убийство мусульман.

Суд над австралийцем начался в прошлом году, тогда он свою вину отрицал и менял показания. В марте 2020-го Таррант неожиданно признал себя виновным по 51 пункту обвинения в убийстве, 40 покушениям на убийство и одному пункту обвинения в терроризме.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Стрелок из мечети Крайстчерча приговорен к пожизненному заключению без права досрочного освобождения, он признал себя виновным по всем пунктам обвинения.
 
Новости дня
Новости разные
 
Минское «Динамо» бесславно вылетело из Лиги Европы, проиграв уже в первом раунде квалификации
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.08.2020
Mir24.TV Belarus
28.08.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика