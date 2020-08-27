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Стрелок из Крайстчерча останется за решеткой до конца жизни – видео
28.08.2020 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Стрелок из новозеландского города Крайстчерч Брентон Таррант был в четверг приговорен к пожизненному заключению без возможности условно-досрочного освобождения, что вызвало ликование со стороны выживших, семей жертв и их сторонников, которые собрались возле здания суда.
© AFP 2020 / MICHAEL BRADLEY
Таррант
В бессвязном манифесте, опубликованном в интернете перед убийством, Таррант сказал, что переехал в Новую Зеландию с конкретной целью – совершить убийство мусульман.
Суд над австралийцем начался в прошлом году, тогда он свою вину отрицал и менял показания. В марте 2020-го Таррант неожиданно признал себя виновным по 51 пункту обвинения в убийстве, 40 покушениям на убийство и одному пункту обвинения в терроризме.
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Стрелок из мечети Крайстчерча приговорен к пожизненному заключению без права досрочного освобождения, он признал себя виновным по всем пунктам обвинения.
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