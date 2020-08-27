Стрелок из Крайстчерча останется за решеткой до конца жизни – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Стрелок из новозеландского города Крайстчерч Брентон Таррант был в четверг приговорен к пожизненному заключению без возможности условно-досрочного освобождения, что вызвало ликование со стороны выживших, семей жертв и их сторонников, которые собрались возле здания суда.

Таррант открыл огонь по прихожанам двух новозеландских мечетей в марте 2019 года. Он убил 51 человека и ранил 40, все погибшие были мусульманами. Кадры с видеокамеры, которую он закрепил на своем теле, показали, что он убивал всех на своем пути. Съемки транслировались в Facebook Live.

В бессвязном манифесте, опубликованном в интернете перед убийством, Таррант сказал, что переехал в Новую Зеландию с конкретной целью – совершить убийство мусульман.

Суд над австралийцем начался в прошлом году, тогда он свою вину отрицал и менял показания. В марте 2020-го Таррант неожиданно признал себя виновным по 51 пункту обвинения в убийстве, 40 покушениям на убийство и одному пункту обвинения в терроризме.