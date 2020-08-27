Украина и еще шесть стран поддержали позицию ЕС по выборам в Беларуси





"Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу МИД. Украина поддержала заявление ЕС относительно выборов в Беларуси, которые признаны такими, что не соответствуют международным стандартам. Об этом сообщаетсо ссылкой на пресс-службу МИД.





"За последние три недели была обнародована одна декларация ЕС (11 августа этого года), открыт для присоединения третьих стран: "Беларусь: Декларация Высокого представителя по иностранным делам и политике безопасности от имени ЕС относительно выборов президента". Украина присоединилась к указанной декларации" - сообщили в МИД.





Европейский союз призвал белорусские власти "немедленно и безоговорочно освободить всех задержанных", напоминая, что избирательный процесс не соответствовал международным стандартам, ожидаемым от государства-члена ОБСЕ.









В заявлении говорится о возможности введения санкций в отношении лиц, ответственных за насилие, необоснованные аресты и фальсификации результатов выборов.





"Европейский союз будет и впредь поддерживать демократическое, независимое, суверенное, процветающую и стабильную Беларусь", - говорится в заявлении.





Кроме Украины к заявлению присоединились Черногория, Северная Македония, Сербия, Албания, Босния и Герцеговина.