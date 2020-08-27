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Правозащитники: В Минске на акции протеста было задержано более 150 человек

28.08.2020 07:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

"153 человек было задержано сегодня в Минске во время мирной акции протеста", - говорится в сообщении незарегистрированного правозащитного центра "Весна".

Правозащитный центр приводит список задержанных, среди них фамилии журналистов.

По информации правозащитников, список задержанных обновляется.

Как сообщалось, в четверг вечером протестующие в Минске провели шествие от православного Свято-Духова кафедрального собора на площади Свободы к католическому Красному костелу на площади Независимости.

До начала шествия в районе площади Свободы было задержано более десятка журналистов. Кроме того, были задержаны порядка 10 журналистов на площади Независимости у Красного костела. Тут же задерживались и протестующие.

Акция протеста связана с тем, что накануне на площади Независимости в Красном костеле сотрудниками ОМОНа были заблокированы люди. Действия сотрудников силовых структур вызвали возмущение у руководства католической церкви в Беларуси. Митрополит Минско-Могилевский, председатель Конференции католических епископов в Беларуси Тадеуш Кондрусевич назвал "неадекватными и противоправными" действия сотрудников силовых структур вечером в среду на территории костела святого Симеона и святой Елены в Минске и потребовал расследования.
 
Теги: Минск
 
 
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"153 человек было задержано сегодня в Минске во время мирной акции протеста", - говорится в сообщении незарегистрированного правозащитного центра "Весна".
 
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