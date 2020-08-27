|
Актеры Горьковского театра поддержали "купаловцев" и осудили насилие в Беларуси
Источник материала: Партизан
Сотрудники Национального академического драматического театра имени Горького поставили свои подписи под открытым обращением, в котором осудили акты насилия в Беларуси и выразили слова поддержки коллегам из Национального академического театра им. Я.Купалы.
"Мы, члены коллектива Национального академического драматического театра имени М. Горького, как и весь белорусский народ, выражаем глубокую обеспокоенность сложившейся в стране обстановкой. Призываем немедленно остановить беспрецедентные акты насилия и унижения человеческого достоинства со стороны сотрудников силовых структур в отношении мирных граждан. Настаиваем на незамедлительном привлечении к ответственности лиц, непосредственно принимавших участие в неправомочных задержаниях, пытках, избиениях, а также лиц, непосредственно руководивших их действиями и отдававших преступные приказы", - говорится в письме.
Кроме того, авторы письма настаивают на незамедлительном и беспристрастном рассмотрении всех заявлений и жалоб, поданных в органы правопорядка. "Считаем недопустимым оказывать давление на людей, которые открыто высказывают свою гражданскую позицию или принимают участие в мирных акциях протеста", - отмечают "горьковцы".
Еще одно требование коллектива театра касается объективного освещения в средствах массовой информации событий, происходящих в Беларуси. В письме заявлено о недопустимости искажения правды, передергивания и тенденциозной подачи фактов.
Кроме того, "горьковцы" выразили солидарность со своими коллегами – коллективом Национального академического театра им. Я. Купалы.
"Разрушение старейшего творческого коллектива, который является флагманом белорусской театральной культуры и подлинным национальным достоянием, считаем недопустимым", - заявили в театре.
Как сообщалось, министерство культуры Беларуси приняло решение об увольнении генерального директора Купаловского театра Павла Латушко, который высказывался против жестких действий силовиков в отношении участников акций протеста после оглашения результатов президентских выборов. Исполняющим обязанности директора театра назначен Валерий Громада. Вслед за Латушко заявления об увольнении подала большая часть коллектива театра им. Я.Купалы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сотрудники Национального академического драматического театра имени Горького поставили свои подписи под открытым обращением, в котором осудили акты насилия в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)