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Макей и Лавров обсудили «недопустимость внешнего вмешательства во внутренние дела» Беларуси

27.08.2020 21:51 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Текущее развитие ситуации в Беларуси обсудили во время телефонного разговора вечером 27 августа министры иностранных дел Беларуси Владимир Макей и России Сергей Лавров.

Макей и Лавров обсудили «недопустимость внешнего вмешательства во внутренние дела» Беларуси

Они обменялись мнениями, «обратив особое внимание на недопустимость внешнего вмешательства во внутренние дела», а также договорились о будущих двусторонних контактах, сообщила пресс-служба МИД Беларуси.

В сообщении пресс-службы МИД РФ подчеркивается, что Лавров «информировал белорусского коллегу о недавних контактах с зарубежными партнерами, в ходе которых они затрагивали ситуацию в Белоруссии».

«Министры подчеркнули необходимость скорейшей нормализации обстановки через национальный диалог при соблюдении норм Конституции и уважении правопорядка в республике. Подтверждена недопустимость внешнего вмешательства во внутриполитические процессы, попыток дестабилизации ситуации и навязывания извне односторонних посреднических услуг. С российской стороны было заявлено о неизменной союзнической поддержке братского белорусского народа», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что стороны обсудили текущее взаимодействие внешнеполитических ведомств двух стран и ход реализации программы согласованных действий в области внешней политики России и Беларуси.

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Текущее развитие ситуации в Беларуси обсудили во время телефонного разговора вечером 27 августа министры иностранных дел Беларуси Владимир Макей и России Сергей...
 
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