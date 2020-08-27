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Премьер-министр Польши призвал РФ «отказаться от планов военной интервенции в Беларусь»

27.08.2020 21:29 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецки в своем твиттер-аккаунте 27 августа высказался по поводу заявления президента РФ Владимира Путина о возможной помощи белорусским властям со стороны российских силовиков.

Премьер-министр Польши призвал РФ «отказаться от планов военной интервенции в Беларусь»
Фото svoboda.org

«Правительство [Польши] призывает Россию немедленно отказаться от планов военной интервенции в Беларуси под ложным предлогом «восстановления контроля» — враждебного акта, нарушающего международное право и права человека для белорусского народа, который должен иметь право самостоятельно решать свою судьбу», — написал Моравецки.

Ранее он сообщил, что Польша открыла безвизовый въезд для белорусов, пострадавших в ходе протестов. По словам Моравецкого, в страну уже въехали несколько десятков граждан Беларуси, которые не имели виз и других соответствующих документов. По поручению премьер-министра польские больницы готовят для приема пострадавших.

Также в ближайшее время консульская служба посольства Польши намерена начать прием документов на получение виз для граждан страны. Документы не принимались с 16 марта в связи с карантином из-за COVID-19.

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Теги: Минск
 
 
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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецки в своем твиттер-аккаунте 27 августа высказался по поводу заявления президента РФ Владимира Путина о возможной помощи...
 
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