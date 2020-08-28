Почему диктаторы редко уходят «по-хорошему» и как народу не наступить на те же грабли?

Источник материала: Ежедневник

Согласно статистике, очень часто на смену одному диктатору приходит другой. Причем, чем дольше автократ управляет страной, тем выше вероятность, что один диктатор просто сменит другого.

Российский экономист Алексей Захаров несколько лет назад собрал данные о диктаторах-долгожителях, которые пробыли 18 и больше лет у власти, начиная с 1945 года. Он решил подсчитать, кто из них ушел «по-хорошему», а кто «по-плохому», и выявил определенную закономерность.

В первую группу он отнес тех, кто не был убит, не был вынужден уехать из страны и не сел в тюрьму. То есть в данном случае авторитарный правитель добровольно ушел в отставку, проиграл выборы или назначил преемника.

Вторую группу представили те, кто потерял власть в ходе военных переворотов, революций, внешнего вторжения и был убит.

В базу Захарова попали 96 диктаторов, и согласно статистике, 16 из их числа остаются у власти до сих пор, 60 – ушли «по-плохому», и только 17 «по-хорошему». Получилось соотношение три к одному.

Исследователь также выяснил, что если авторитарный лидер остается у власти не 18, а 24 года, данное соотношений становится уже пять к одному.

Какой из этого следует вывод? Что чем больше диктатор остается у власти, тем меньше шансов у него на благополучную старость.

В чем основная причина такого конца?

Почему все же диктаторы «плохо» заканчивают? Считается, что все зависит от количества преступлений, которые успел «накопить» диктатор к моменту, когда у оппозиции появляется шанс сместить его с кресла. Чем сильнее автократ замаран кровью и совершенными преступлениями, тем меньше у него шансов на спокойную старость.

Авторитарным правителям не мешало бы обратить внимание на этот факт, поскольку история показывает: если «точка невозврата» уже пройдена, уйти в отставку «по-хорошему» не выйдет.

Например, по мнению эксперта Московского центра Карнеги Андрея Колесникова, если Александр Лукашенко даже победит в этом эпизоде белорусской революции (то есть подавит протест и расположится с дискомфортом на штыках), он рискует проиграть – и потерять сразу все, включая, возможно, и свободу – в последующих эпизодах неизбежного противостояния с проснувшимся белорусским гражданским обществом. Ведь оно теперь засыпать не собирается.

«Пример Лукашенко – другим наука. Его неуступчивость – хороший технологический урок диктаторам и ответ на вопрос, как в краткосрочной перспективе удержать власть. Но плохой урок в смысле сохранения личной безопасности и спокойной встречи старости в средне- и долгосрочной перспективе», – написал Колесников в аналитическом материале «Дилемма диктаторов. Почему Лукашенко не уходит».

Почему после одного диктатора приходят другие?

Но, наверное, не менее важно, что происходит после ухода диктатора. Многие, возможно, думают, что диктатор ушел, и все сразу должно стать хорошо. Однако, статистика здесь не радует: из 160 случаев завершения диктаторского периода только в 60% наступала демократия, а почти в 40% случаев начиналась новая диктатура. Причем чем дольше автократ управляет страной, тем выше вероятность, что один диктатор просто сменит другого.

Это можно объяснить несколькими причинами. Во-первых, политическое поле оказывается настолько зачищенным, что на нем почти отсутствуют конкуренты. Например, в Беларуси Александр Лукашенко уже давно от них избавился. В этом плане показательными были прошедшие выборы. В СИЗО сидит блогер Тихановский, затем арестовали экс-банкира Виктора Бабарико, Валерия Цепакло ЦИК «отбраковал» во время сдачи подписей. В принципе и ранее белорусы годами в стране наблюдали политическую пустыню.

Во-вторых, диктаторский режим существовал безоблачно в течение длительного времени не просто так, а потому что ему это позволило общество. Чаще всего диктатуры возникают в таком гражданском обществе, которым достаточно легко манипулировать.

Система в таких государствах годами строится таким образом, что все решения замкнуты на одного человека. Беларусь – наглядный этому пример. Власть в стране сконцентрирована в руках одного человека. Ни одно важное решение не принимается без одобрения Александра Лукашенко.

Все это оборачивается тем, что вся вертикаль власти боится брать на себя ответственность и не хочет ни за что отвечать. Да и народ со временем убеждается, что от него ничего не зависит.

К сожалению, чтобы сменить такую модель, потребуются годы, потому как это длительный процесс, который напрямую связан с созреванием общества.