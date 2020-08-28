Сергей Сацук: Белорусская власть пошла в разнос

Источник материала: Ежедневник

С каждым сюжетом пропаганды и с каждым новым заявлением, не имеющем под собой ничего кроме пропаганды, структуры власти Беларуси все больше и больше теряют доверие своих граждан. До логического конца осталось совсем ничего.

Беларусь живет под гнетом государственной пропаганды уже не одно десятилетие, даже если не учитывать советское время. И, надо признать, она работала: грамотно обрабатывала умы своих граждан и давала нужный для власти результат. Но сейчас все происходит с точностью до наоборот. Едва ли не каждый пропагандистский ход властей работает против их же.

Понятно, что белорусские власти действуют сейчас в соответствии известным постулатом Геббельса – главного пропагандиста Гитлера: «Чем чудовищнее ложь, тем охотнее в нее поверят». Поэтому и появляются сюжеты с некими свидетелями, которым якобы заплатили за выход на протесты. Официальные данные МВД, что на провластный митинг пришло 65 тыс. человек, а на оппозиционный в три раза меньше. Заявления Лукашенко и других представителей власти про наркоманов, пьяниц, безработных, проституток и прочих, кто ходит на акции протеста. И не важно, что миллионы людей точно знают, что это ложь. Власть, похоже, уже просто не может остановиться и фактически хоронит под этой ложью свою последнюю надежду на спасение, забыв, что пропаганда утрачивает свою силу, когда становится явной. Можно сказать даже больше: в век информационных технологий, если пропаганда становиться слишком уж явной, она не просто утрачивает свою силу, а начинает работать в обратном направлении.

Какой смысл показывать трусливые свидетельства омоновца, скрывающего не только свое лицо, но и имя, когда с противоположной стороны совершенно открытый человек с официальными документами, доказывающими, что он не был ни в алкогольном, ни в наркотическом опьянении? Какова цена после этого словам Александра Лукашенко, что на протесты выходят, пьяницы, наркоманы, проститутки и безработные?

Зачем бывшему министру здравоохранения говорить, что избитый и находящейся в коме 16-летний парень просто отравился психотропами, когда официальные документы медучреждения это опровергают? Ведь у белорусских врачей совесть еще есть, в отличие от тех, кто выслужился до высоких должностей.

А как можно понимать заявления так называемых экспертов (в основном зарубежных), которых сейчас в массовом порядке привлекает белорусское телевидение. В последнем таком интервью телевизионная пропагандистка спросила, каковы будут следующие действия организаторов массовых протестов в Беларуси. «Эксперт» на голубом глазу ответил. что следующие действия, согласно сценарию, - это создание из властей некоего монстра, который избивает и калечит свой народ. И сказано это было после двух недель протестов, вызванных именно избиением, пытками и убийствами.

Люди уже просто смеются над такими потугами, превращая действующую власть из некоего страшного монстра в посмешище. А если над властью начинают смеяться миллионы – ей уже не выжить. Протестующие больше не ограничиваются плакатами, высмеивающими пропагандистскую чушь, а делают ее чуть ли не символом протеста. На последнем воскресном шествии, один из участников устроил настоящую перекличку, над которой смеялся весь народ.

- Так, наркоманы здесь?!

- Здесь!!! – громогласно ответила многотысячная толпа.

- Алкоголики здесь?!

- Здесь!!!- скандировала толпа.

- Безработные здесь?!

- Здесь! – отвечали все люди.

- Проститутки здесь?!

- Здесь! – ответили на этот раз лишь женщины, после чего сквозь все шествие волной прокатился громогласный хохот.

И уж совсем нелепым перлом пропаганды стал сюжет, когда Александр Лукашенко вышел с автоматом на уже опустевшую улицу и крикнул в спину гордо ушедшему народу: «Я с ними еще разберусь!». Сюжет довольно классический и отчетливо демонстрирующий, кто есть кто.

За последние дни мы стали свидетелем того, как подобного рода пропаганда работает против самих же властей. Ведь с каждым таким сюжетом и заявлением, власть неизменно теряет самых ценных своих сторонников, даже среди тех же пропагандистов. Такого еще не было. Последние слова Александра Григорьевича о том, что ветераны оказались самыми стойкими в эти нелегкие времена, являются свидетельством не только самого масштабного кризиса белорусской власти, вызванного именно бездарной пропагандой, но и самого быстрорастущего. Ведь и до ветеранов, тем или иным путем, начинает доходить правда.

Понятно, что люди были возмущены бесчинствами силовиков в отношении мирных граждан и слишком уж очевидными фактами фальсификации выборов. Но если бы пропагандистская машина не пошла тупо напролом, отрицая очевидные для абсолютного большинства факты, для действующей власти все могло бы закончиться относительно благополучно. Ей всего лишь и нужно было, что сдержанно признать очевидное и дать соответствующие обещания. А сейчас уже и это не поможет. Поздно. Заявлением Генпрокуратуры о создании некой комиссии по проверке заявлений о применении насилия никого больше не обманешь . Если Александр Лукашенко не только похвалил, но и наградил силовиков за их действия, если он уже дал свою оценку всему произошедшему, то какой прокурор осмелиться его опровергнуть? А если кто-то и осмелится, то тут же станет подкупленным наймитом, переметнувшимся на сторону врага. Смешно сказать, но несмотря на всенародное возмущение, ни прокуратура, ни Следственный комитет до сих пор не дали правовой оценки произошедшему. Зато уголовные дела в отношении тех, кто возмущен убийствами, избиениями и пытками, кто пытается сказать правду, возбуждают мгновенно. И люди все это видят.

Ситуация в стране доведена до абсурда. Даже если завтра на акцию протеста выйдут всего 100 человек, и пропаганда озвучит реальную цифру, никто этому просто не поверит.

Белорусская власть напоминает сегодня ушедший в разнос двигатель: бешенные обороты пропаганды – значительно выше предельно допустимых, жуткий рев и скрежет, и еще много дыма, который отравляет все вокруг. Это зрелище пугает. Власть вроде и пытаешься скинуть обороты, но они все больше нарастают. Конец тут один – очень скоро двигатель просто разлетится вдребезги, покажет кулак, как говорят мотористы. После этого его уже не восстановишь. Только замена.