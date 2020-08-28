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От поселков до столицы: в Беларуси проходят митинги за мир и безопасность

28.08.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске собрались на площадке перед универмагом «Беларусь». Не помешала прохладная и дождливая погода. Люди разных профессий и возрастов. Многие на акцию пришли с национальной символикой. Присоединился к митингу и Белорусский союз женщин. Там отметили, что их организация остается вне политики. Они лишь призывают сохранить мир и не допустить раскола в стране, передает телеканал «МИР 24».

«Смотрю по новостям все. Дети, что вы делаете. Остановитесь. Мы хотим жить мирно. Они идут за какую-то свободу! Какую? У нас есть свобода: хочешь учиться – учись, хочешь отдыхать – отдыхай», – поделилась участница митинга.

«Мы будем за белорусов и за единство. А если есть вопросы, то давайте решать все конструктивно, диалог состоится, я уверен. Я хочу, чтобы Беларусь оставалась независимой и не было раскола», – рассказал митингующий.

А в некоторых городах страны сегодня устроили патриотический автопробег. Подобные митинги проходят в Беларуси на протяжении последних двух недель.



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Теги: Минск
 
 
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Не помешала даже прохладная и дождливая погода. Многие пришли на акцию с национальной символикой.
 
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