|
Журналистку БелаПАН увезли из милиции на скорой
Источник материала: Навiны
Татьяне Коровенковой, которая вместе с другими журналистами была задержана и доставлена в УВД Октябрьского района Минска, вызвали скорую помощь.
Журналистка БелаПАН и еще несколько сотрудников СМИ отказались показать силовикам содержимое своих мобильных телефонов. После этого Коровенковой начали угрожать доставкой в центр изоляции правонарушителей. У журналистки поднялось давление, и ей вызвали скорую. Сейчас ее везут в больницу.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Татьяне Коровенковой, которая вместе с другими журналистами была задержана и доставлена в УВД Октябрьского района Минска, вызвали скорую помощь.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)