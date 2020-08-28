Топ-3 стильных квартир в Гомеле. С почти минскими ценами

Источник материала: Tut.by

Наша очередная подборка стильных квартир в регионах. Мы начали с топ квартир в Минске , затем — в Бресте и Витебске. Наш топ-3">Витебске. Сегодня покажем, какие красивые и уютные квартиры продаются в Гомеле, а дизайнер интерьера Егор Брель прокомментирует, чем эти объекты недвижимости интересны.

Трехкомнатная квартира по улице Головацкого

Стоимость квартиры — 90 тысяч долларов, квадратного метра — 978 долларов.



Фото: realt.by

Квартира — двухуровневая, расположена в монолитном доме 2017 года постройки. Общая площадь составляет 92 кв.м., кухни — 30 кв.м. В этом пентхаусе есть два санузла и две лоджии. Высота потолков — 3 метра. В квартире два входа на разных этажах.



Фото: realt.by

В объявлении сказано, что это «квартира для VIP», а ремонт здесь выполнен «из материалов премиум класса».

Дизайн интерьера — с элементами скандинавского стиля. Отделка — в светлых природных оттенках.



Фото: realt.by

Фото: realt.by

Трехкомнатная квартира по улице Головацкого

Еще одна «трешка» на той же улице, что и предыдущая квартира. Стоимость этого объекта недвижимости — 89,9 тысяч долларов, квадратного метра — 1092 доллара.



Фото: realt.by

Квартира расположена в монолитном доме 2018 года постройки. Общая площадь составляет 82,3 кв. м, кухни — 10,7 «квадратов». Есть раздельный санузел, застекленная лоджия. Высота пололков — 2,7 м.



Фото: realt.by

В объявлении написано, что это «элитная квартира с дизайнерским ремонтом». По фото видно, что в отделке использованы современные материалы и актуальная цветовая гамма.



Фото: realt.by



Фото: realt.by

Двухкомнатная квартира по улице Пенязькова

Квартира оценивается в 50 тысяч долларов, квадратный метр стоит 893 доллара.



Фото: realt.by

Общая площадь — 56 кв. м, кухни — 13 кв.м. Квартира расположена в панельном доме 2018 года постройки. В объявлении указано также, что в 2018 году в доме делался капитальный ремонт.



Фото: realt.by

В квартире — совмещенный санузел. Высота потолков — 2,7 м. Сделана официальная перепланировка.



Фото: realt.by

Судя по объявлению, это «квартира для VIP». Известно также, что «вся квартира, в том числе потолок, дополнительно звукоизолирована плитами Isoplaat, все комнаты оборудованы инфракрасным теплым полом». Сантехническая посуда — от брендов с мировым именем.



Фото: realt.by

«Скандинавия» и излюбленные цвета у белорусов

— Первая, трехкомнатная квартира по улице Головацкого, — это яркий пример классической Скандинавии, — считает Егор Брель. — В целом этот стиль нам понятен и близок, поэтому встречается крайне часто. Его заказывают дизайнерам, и его несложно повторить самостоятельно, следуя канонам и красивому миксу из ''учебника'' Икеа.

Это идеальная квартира для кого угодно, от холостяка до большой семьи. А плюсы тут один на одном: два уровня, потолки по 3 метра, современный дизайн (хоть и не без дальнейших доработок). Стены окрашены в нейтральные тона, в сочетании с теплыми фактурами дерева — это беспроигрышно. Не обделена площадь и правильным функциональным назначением и зонированием, использовано с умом под хранение лестничное пространство. В санузлах стоит современная и стильная сантехника.

Особых минусов я не вижу, разве что можно придраться к неким моментам, которые легко поправимы: висящие под ТВ провода — странно для VIP ремонта, но легко поддается декорированию; обеденный стол, придвинутый к дивану — как минимум странная зона, а на кожаном диване неудобно обедать за столом: одиноко стоящий ''наказанный'' холодильник также выглядит недодуманным элементом в довольно гармоничном пространстве.

Далее мы видим еще одну квартиру по улице Головацкого. Квартира просторная, есть некая задумка в зонировании интерьера цветом и фактурой. Цвета и их сочетания ближе к излюбленным у белорусов и являются классическими — ход беспроигрышный и угодит требованиям любого покупателя. Использованная мебель хоть и простая, но интерьер не портит. Однако светильники не совсем сочетаются с общим восприятием. Интересно выделена отделкой под дерево ТВ-зона, видно что хозяева уделили большое внимание зонам хранения. В целом квартира оставляет приятные впечатления.

Двухкомнатная квартира по улице Пенязькова — и снова мы видим квартиру-студию, где объединено пространство кухни с гостиной. Квартира выглядит прилично, сделано для себя и с душой. Тут это основополагающий фактор, а интерьер — это уже второе.

Несомненно, плюс — это высокие потолки со звукоизоляцией. В многоквартирном доме вещь незаменимая, хоть это и недешевое удовольствие. Другой плюс — полы с инфракрасным подогревом — экономичное и правильное решение.

Очень просторная и светлая кухня с множеством зон хранения понравится любой хозяйке. Обеденный стол удобно расположен, можно смотреть ТВ в гостиной не только с дивана.

Для большей камерности и уюта интерьеру не хватает декоративного освещения: бра, торшеры и дополнительного текстиля на окнах, зона окон пустовата.

Не додумана зона прихожей, ее можно было бы отзонировать пускай не декоративной перегородкой, но хотя бы цветом или другими приемами. К тому же на открытой вешалке нужно постоянно поддерживать порядок.

Санузел выглядит внушительно: широкая раковина, много места отдано под душ в жертву ванне. Если заселится семья с маленькими детьми, им этот вариант не очень подойдет.