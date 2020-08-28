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Неустойчивые воздушные массы с акватории Балтики накрыли Беларусь
Источник материала: Навiны
Сегодня погоду на территории страны будут формировать неустойчивые воздушные массы, поступающие с акватории Балтийского моря.
Ожидается облачно с прояснениями. В некоторых районах пройдут дожди, прогремят грозы.
Ветер западный, северо-западный умеренный, при грозах порывистый.
Температура воздуха в регионах:
Во время грозы спасатели
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Сегодня погоду на территории страны будут формировать неустойчивые воздушные массы, поступающие с акватории Балтийского моря. Ожидается облачно с прояснениями. В...
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