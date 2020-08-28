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Назначен новый директор Минскводоканала
Источник материала: Навiны
Председатель Минского горисполкома Анатолий Сивак назначил нового директора УП «Минскводоканал».
Как сообщает телеграм-канал столичных властей, с сегодняшнего дня отвечать в том числе и за чистоту воды в городе будет Федор Римашевский.
Отметим, что ранее новый руководитель «Минскводоканал» трудился в должности первого зампреда Мингорисполкома.
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Председатель Минского горисполкома Анатолий Сивак назначил нового директора УП «Минскводоканал».
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