Александр Василевич задержан после вчерашнего визита сотрудников ДФР

Источник материала: Onliner

«Сегодня, 27 августа, в наш офис, который мы арендуем вместе с агентством Vondel/Hepta, пришли люди из ДФР. В результате часть из них уехала из офиса с Сашей Василевичем — директором этого агентства. Мы знаем, что к Саше уже выехала его адвокат. Мы будем держать вас в курсе», — сообщил вчера Telegram-канал «Кулуары KYKY».

— Пока что сотрудники ДФР не выражали желания общаться с сотрудниками нашей редакции. Они разговаривали только с сотрудниками Vondel/Hepta. Так что просим коллег не делать упор на то, что обыск пришел именно в редакции KYKY и The Village. Некоторые издания пишут, что мы находимся в одном офисе с Координационным советом. Это не так. Штаб Виктора Бабарико действительно находится рядом с нами – это два разных корпуса одного здания. Но мы не в одном офисе.

Также сотрудники редакции сообщили, что к их директору Саше Романовой ДФР приходил домой. Романовой не было дома – поэтому сотрудники милиции связываются с ней по телефону.

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Супругу Саши Василевича, Надежду Зеленкову, отпустили. Сам бизнесмен домой не пришел.

— Я дома, Aliaksandr Vasilevich не дома. У меня подписка о неразглашении, поэтому звонить мне бессмысленно, я ничего не могу вам сказать. Я, по правде, очень устала, и простите, что сбрасываю ваши звонки. Завтра всем позвоню! По прошлому опыту ареста: не надо спрашивать, какие новости от Саши, я их не знаю. Всем спасибо и берегите себя, — написала Надежда в Facebook.

Позже она добавила: «Официально Саша задержан».

Напомним, что Александр Василевич, владелец рекламного агенства Vondel/Hepta, галереи «Ў», kyky.org и The Village, уже провел за решеткой 14 суток после задержания 28 июля внутри здания КГБ, когда он пришел подавать ходатайство за Виктора Бабарико вместе с главным редактором «The Village Беларусь» Евгенией Сугак. Суд Фрунзенского района признал Александра виновным по ч. 1 ст. 23.34 — «Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий».

В обвинении говорится, что Александр Василевич участвовал в массовом несанкционированном мероприятии возле здания КГБ с 17:10 до 17:30 и кричал: «Свободу Бабарико!» Александр это отрицал, но решение судья не изменила.