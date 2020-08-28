Правозащитники: 27 августа в Минске на акции протеста было задержано 265 человек

Правозащитники опубликовали новые списки задержанных в ходе акции протеста , которая прошла накануне в центре столицы.

Как отмечает ПЦ «Весна» (закрыт властями), на сегодняшнее утро известно о 265 задержанных, среди которых десятки представителей СМИ (со списком можно ознакомиться здесь ).

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