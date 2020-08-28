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Oppo запатентовала раздвижной смартфон с гибким экраном

28.08.2020 10:39 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Oppo экспериментирует с форм-фактором смартфонов: компания запатентовала устройство, которое пятнадцать лет назад назвали бы слайдером. Однако сейчас у гаджета один экран, и он гибкий.

В сложенном состоянии экран практически квадратный. Но стоит потянуть девайс вверх, как экран становится значительно больше. Гибкий дисплей свернут в трубочку и разворачивается как полотно проектора.

Oppo запатентовала раздвижной смартфон с гибким экраном

Oppo запатентовала раздвижной смартфон с гибким экраном

На задней панели видна камера с тремя фотосенсорами, а спереди камеры не видно. Вероятно, она будет спрятана под дисплеем или же патент еще будут дорабатывать. Такое устройство может и вовсе не увидеть свет: компании часто патентуют свои наработки «про запас».

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Oppo экспериментирует с форм-фактором смартфонов: компания запатентовала устройство, которое пятнадцать лет назад назвали бы слайдером. Однако сейчас у гаджета...
 
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