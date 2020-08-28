Oppo запатентовала раздвижной смартфон с гибким экраном

Источник материала: Onliner

Oppo экспериментирует с форм-фактором смартфонов: компания запатентовала устройство, которое пятнадцать лет назад назвали бы слайдером. Однако сейчас у гаджета один экран, и он гибкий.

В сложенном состоянии экран практически квадратный. Но стоит потянуть девайс вверх, как экран становится значительно больше. Гибкий дисплей свернут в трубочку и разворачивается как полотно проектора.









На задней панели видна камера с тремя фотосенсорами, а спереди камеры не видно. Вероятно, она будет спрятана под дисплеем или же патент еще будут дорабатывать. Такое устройство может и вовсе не увидеть свет: компании часто патентуют свои наработки «про запас».