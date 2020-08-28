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Oppo запатентовала раздвижной смартфон с гибким экраном
Источник материала: Onliner
Oppo экспериментирует с форм-фактором смартфонов: компания
В сложенном состоянии экран практически квадратный. Но стоит потянуть девайс вверх, как экран становится значительно больше. Гибкий дисплей свернут в трубочку и разворачивается как полотно проектора.
На задней панели видна камера с тремя фотосенсорами, а спереди камеры не видно. Вероятно, она будет спрятана под дисплеем или же патент еще будут дорабатывать. Такое устройство может и вовсе не увидеть свет: компании часто патентуют свои наработки «про запас».
Android, экран 6.3" IPS (1080x2340), Qualcomm Snapdragon 665, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 64 ГБ, карты памяти, камера 48 Мп, аккумулятор 4000 мАч, 2 SIM
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Oppo экспериментирует с форм-фактором смартфонов: компания запатентовала устройство, которое пятнадцать лет назад назвали бы слайдером. Однако сейчас у гаджета...
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