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В Воложине мотоциклист сбил женщину на переходе

28.08.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Смертельное ДТП. В белорусском городе Воложин мотоциклист сбил женщину на пешеходном переходе, передает телеканал «МИР 24».

Сорокадвухлетняя жительница города от полученных травм скончалась на месте. Без матери остались трое детей. Водитель задержан. По предварительной информации, он превысил скорость. В маленьком городе мотоциклиста знают многие. Местные не раз видели его на несанкционированных акциях.

«Водитель неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Имеет 30 нарушений. Нарушения – различного характера, в том числе превышение скоростных режимов», – заявил начальник ГАИ Воложинского РУВД Леонид Гиль.

Также известно, что виновнику аварии – 26 лет. Ранее он был судим за кражу.



 
 
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Сорокадвухлетняя жительница города от полученных травм скончалась на месте. Без матери остались трое детей.
 
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