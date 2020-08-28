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В Воложине мотоциклист сбил женщину на переходе
28.08.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Смертельное ДТП. В белорусском городе Воложин мотоциклист сбил женщину на пешеходном переходе, передает телеканал «МИР 24».
Также известно, что виновнику аварии – 26 лет. Ранее он был судим за кражу.
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