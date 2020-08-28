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Задержан директор рекламного агентства Vondel/Hepta Александр Василевич

28.08.2020 11:59 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Директор рекламного агентства Vondel/Hepta и соучредитель онлайн-журнала KYKY Александр Василевич задержан, сообщила его супруга Надежда Зеленкова на своей странице в «Фейсбуке».

27 августа в офисе агентства сотрудники департамента финансовых расследований (ДФР) Комитета госконтроля провели обыск.

Ранее сообщалось, что, по данным правозащитников, на вчерашней акции протеста в Минске было задержано 265 человек, четверо журналистов провели ночь в ИВС.

 
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Директор рекламного агентства Vondel/Hepta и соучредитель онлайн-журнала KYKY Александр Василевич задержан, сообщила его супруга Надежда Зеленкова на своей странице в...
 
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