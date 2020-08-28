|
Задержан директор рекламного агентства Vondel/Hepta Александр Василевич
Источник материала: Навiны
Директор рекламного агентства Vondel/Hepta и соучредитель онлайн-журнала KYKY Александр Василевич задержан, сообщила его супруга Надежда Зеленкова на своей странице в «Фейсбуке».
27 августа в офисе агентства сотрудники департамента финансовых расследований (ДФР) Комитета госконтроля
Ранее сообщалось, что, по данным правозащитников, на вчерашней акции протеста в Минске было
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Директор рекламного агентства Vondel/Hepta и соучредитель онлайн-журнала KYKY Александр Василевич задержан, сообщила его супруга Надежда Зеленкова на своей странице в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)