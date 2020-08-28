Линкявичюс: напряженная ситуация в Беларуси требует безотлагательного внимания международного сообщества

По словам министра иностранных дел Литвы Линаса Линкявичюса, мы являемся свидетелями «исторических политических и общественных изменений у самых ближайших соседей».



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Как заявил он после состоявшейся 27 августа в Берлине неформальной встречи глав внешнеполитических ведомств стран Евросоюза (была посвящена в основном ситуации в Беларуси).

«ЕС достается уникальная, особенно важная роль в поддержке этих изменений — стремления белорусов демократическим путем определиться относительно своего будущего. Мирная передача власти и новые демократические выборы предоставили бы белорусам такую возможность, а для властей де-факто это единственный шанс выйти из политического и морального тупика», — приводит DELFI со ссылкой на МИД слова министра.

Он считает, что прямую помощь ЕС должны получить гражданское общество, независимые СМИ и, в особенности, жертвы репрессий.

«Напряженная ситуация в Беларуси требует безотлагательного внимания международного сообщества - репрессии в отношении граждан продолжаются, власти отказываются от любого посредничества, мобилизуют вооруженные силы на границе с ЕС, мы наблюдаем и вмешательство Кремля, гибридные действия», — сказал он.

Также отмечается, что главы МИД стран-членов ЕС единодушно осудили продолжающееся насилие со стороны властей в отношении мирных жителей, задержания участников забастовок, преследование представителей Координационного совета, СМИ, обсудили возможности посредничества, роль ОБСЕ, а также перспективы отношений ЕС и Беларуси.

Главы внешнеполитических ведомств договорились продолжить работу над санкциями для должностных лиц и силовых структур Беларуси, ответственных за насилие и репрессии против мирных демонстрантов и фальсификацию результатов президентских выборов.

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