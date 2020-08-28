ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Линкявичюс: напряженная ситуация в Беларуси требует безотлагательного внимания международного сообщества

28.08.2020 11:59 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

По словам министра иностранных дел Литвы Линаса Линкявичюса, мы являемся свидетелями «исторических политических и общественных изменений у самых ближайших соседей».

Линкявичюс: напряженная ситуация в Беларуси требует безотлагательного внимания международного сообщества
Фото DELFI / Andrius Ufartas

Как заявил он после состоявшейся 27 августа в Берлине неформальной встречи глав внешнеполитических ведомств стран Евросоюза (была посвящена в основном ситуации в Беларуси).

«ЕС достается уникальная, особенно важная роль в поддержке этих изменений — стремления белорусов демократическим путем определиться относительно своего будущего. Мирная передача власти и новые демократические выборы предоставили бы белорусам такую возможность, а для властей де-факто это единственный шанс выйти из политического и морального тупика», — приводит DELFI со ссылкой на МИД слова министра.

Он считает, что прямую помощь ЕС должны получить гражданское общество, независимые СМИ и, в особенности, жертвы репрессий.

«Напряженная ситуация в Беларуси требует безотлагательного внимания международного сообщества - репрессии в отношении граждан продолжаются, власти отказываются от любого посредничества, мобилизуют вооруженные силы на границе с ЕС, мы наблюдаем и вмешательство Кремля, гибридные действия», — сказал он.

Также отмечается, что главы МИД стран-членов ЕС единодушно осудили продолжающееся насилие со стороны властей в отношении мирных жителей, задержания участников забастовок, преследование представителей Координационного совета, СМИ, обсудили возможности посредничества, роль ОБСЕ, а также перспективы отношений ЕС и Беларуси.

Главы внешнеполитических ведомств договорились продолжить работу над санкциями для должностных лиц и силовых структур Беларуси, ответственных за насилие и репрессии против мирных демонстрантов и фальсификацию результатов президентских выборов.

Читайте также:

 

Только самые важные новости в наших каналах в Яндекс.ДзенTelegram и Viber! Подпишитесь!

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По словам министра иностранных дел Литвы Линаса Линкявичюса, мы являемся свидетелями «исторических политических и общественных изменений у самых ближайших...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси определили порядок поступления иностранной безвозмездной помощи
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.08.2020
Mir24.TV Belarus
28.08.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика