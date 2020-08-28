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В Беларуси определили порядок поступления иностранной безвозмездной помощи
Источник материала: Myfin
Документ принят в соответствии с декретом №3 «Об иностранной безвозмездной помощи».
Помощь может поступать на основании договора, дарственного письма, подтвержденного получателем, запроса, подтвержденного отправителем, иного документа, содержащего сведения о размере (сумме, количестве), условиях предоставления помощи и целях ее использования, либо документа, подтверждающего зачисление на благотворительный счет помощи от иностранного анонимного жертвователя.
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В Беларуси определили порядок поступления иностранной безвозмездной помощи, ее регистрации, учета и использования. Соответствующее постановление Совмина и...
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