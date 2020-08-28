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Думал проскочить, но было поздно: авария в Уручье попала на видео (видео)

28.08.2020 12:03 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Минск, Уручье, улица Гинтовта. Кто ездит там часто, тот хорошо знает, что вдоль края проезжей части постоянно стоят припаркованные автомобили. И часто для проезда остается всего один ряд, где и автобусы, и троллейбусы, и все остальные. Можно пытаться опережать на участках, где ширина проезжей части позволяет, главное не рисковать чрезмерно.

Вчера, 27 августа, в 13:13 на улице Гинтовта рядом с 28-й поликлиникой произошла серьезная авария. Автомобиль Volkswagen Touareg выехал через бордюр за пределы проезжей части, врезался в припаркованный Citroen и повалил растущее дерево. Очевидцем произошедшего был наш читатель с ником denihot1, он опубликовал видео со своего регистратора.

Транспортный поток двигался по улице Гинтовта со стороны улицы Шафарнянской в направлении улицы Ложинской. Проезжали мимо поликлиники и остановки общественного транспорта. Перекресток рядом, к тому же остановка — ширина дороги в этом месте побольше, аж три полосы. Но только крайняя левая ведет дальше, потому как крайняя правая — это карман автобусной остановки, а средняя полоса за остановкой становится правой, и там стоят припаркованные машины.

Но некоторые водители решили взять свое на этом коротком участке и совершить опережение. Первый кроссовер проскочил, второй проскочил, третий. Водитель Volkswagen, вероятно, решил, что и он успеет, но было поздно: впереди машина, слева машина, а справа бордюр и дерево. Ситуация патовая: торможение, удары — вы видели запись.

Знакомы с ситуацией? Пишите нам: pv@onliner.by.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск, Уручье, улица Гинтовта. Кто ездит там часто, тот хорошо знает, что вдоль края проезжей части постоянно стоят припаркованные автомобили. И часто для проезда...
 
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