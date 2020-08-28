Появились полные характеристики Sony Xperia 5 II. Он сможет писать видео в 4K с HDR при 120 fps (видео)

Источник материала: Onliner

В интернет утекли полные характеристики флагмана Sony Xperia 5 II, который официально будет представлен лишь 17 сентября. Параметры новинки приводит ресурс AndroidHeadlines.

Смартфон оснастят 6,1-дюймовым OLED-экраном с разрешением Full HD+ и поддержкой HDR. Соотношение сторон — 21:9, что делает дисплей более вытянутым по высоте. Частота обновления экрана составит 120 Гц, а сенсор касаний будет работать на частоте 240 Гц.

Габариты Xperia 5 II равняются 158×68×8 мм. Смартфон получит Snapdragon 865, поэтому можно ожидать поддержку сетей 5G. Объем оперативной памяти составит 8 ГБ, встроенной — 128 ГБ, все как обычно у флагманов. Также появится слот под карты памяти формата microSD. Емкость аккумулятора — 4000 мАч. Судя по рендерам, у смартфона окажется разъем под наушники 3,5 мм.

Камера представлена тремя фотосенсорами, все они на 12 Мп: основной (f/1.7), телефото (f/2.4, тройное увеличение), ультраширокий (f/2.2, угол обзора 124 градуса). Запись видео возможна в характеристиках вплоть до 4K HDR при 120 кадрах в секунду.