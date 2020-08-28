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Появились полные характеристики Sony Xperia 5 II. Он сможет писать видео в 4K с HDR при 120 fps (видео)
Источник материала: Onliner
В интернет утекли полные характеристики флагмана Sony Xperia 5 II, который официально будет представлен лишь 17 сентября. Параметры новинки
Смартфон оснастят 6,1-дюймовым OLED-экраном с разрешением Full HD+ и поддержкой HDR. Соотношение сторон — 21:9, что делает дисплей более вытянутым по высоте. Частота обновления экрана составит 120 Гц, а сенсор касаний будет работать на частоте 240 Гц.
Габариты Xperia 5 II равняются 158×68×8 мм. Смартфон получит Snapdragon 865, поэтому можно ожидать поддержку сетей 5G. Объем оперативной памяти составит 8 ГБ, встроенной — 128 ГБ, все как обычно у флагманов. Также появится слот под карты памяти формата microSD. Емкость аккумулятора — 4000 мАч. Судя по рендерам, у смартфона окажется разъем под наушники 3,5 мм.
Камера представлена тремя фотосенсорами, все они на 12 Мп: основной (f/1.7), телефото (f/2.4, тройное увеличение), ультраширокий (f/2.2, угол обзора 124 градуса). Запись видео возможна в характеристиках вплоть до 4K HDR при 120 кадрах в секунду.
Android, экран 6" OLED (1080x2520), Qualcomm Snapdragon 665, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 128 ГБ, карты памяти, камера 12 Мп, аккумулятор 3600 мАч, 2 SIM
Android, экран 6.1" OLED (1080x2520), Qualcomm Snapdragon 855, ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 128 ГБ, карты памяти, камера 12 Мп, аккумулятор 3140 мАч, 2 SIM
Android, экран 6.5" OLED (1644x3840), Qualcomm Snapdragon 865, ОЗУ 8 ГБ, флэш-память 256 ГБ, карты памяти, камера 12 Мп, аккумулятор 4000 мАч, 2 SIM
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Появились полные характеристики Sony Xperia 5 II. Он сможет писать видео в 4K с HDR при 120 fps (видео)
В интернет утекли полные характеристики флагмана Sony Xperia 5 II, который официально будет представлен лишь 17 сентября. Параметры новинки приводит ресурс...
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